جامعة طنطا.. تقديم 2.5 مليون خدمة علاجية وإجراء 31 ألف عملية جراحية خلال 2025

استعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، التقرير السنوي لـ "حصاد جامعة طنطا 2025" الصادر عن مستشفيات الجامعة، وكشف التقرير عن أرقام قياسية تعكس حجم التطور الهائل في المنظومة الطبية والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية، نجحت مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025 في إجراء31,705 العمليات الجراحية عملية جراحية بمختلف التخصصات، واستقبلت 233,705 حالة بقسم الطوارئ، و320,133 متردداً على العيادات الخارجية.

كما تم إجراء 896,421 تحليلاً طبياً، 235,457 حالة أشعة تشخيصية، وبالنسبة للحالات الحرجة والدقيقة تم تقديم الرعاية لـ 17,885 حالة عناية مركزة، وإجراء 22,233 جلسة غسيل كلوي، و 10,008 حالة مناظير، وفى حالات علاج الأورام تم تقديم 13,567 جلسة كيماوي و 1,463 جلسة إشعاعي

تحسين خدمات

كما أشار التقرير أيضاً إلى نجاح المستشفيات في استيعاب 75,916 مريضاً بالأقسام الداخلية، وإجراء 2,203 حالة قسطرة و 1,475 حالة مسح ذري، مما يعزز من مكانة جامعة طنطا كمركز إقليمي متميز في تقديم الخدمات الطبية النوعية والدقيقة.

أكد الدكتور محمد حسين ان جامعة طنطا تلتزم بتوجيهات الرئيس السيسي في تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة للمواطنين.

وأضاف أن ما حققته مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025 هو ترجمة فعلية لالتزامنا بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز في أحد محاورها الأساسية على "المشاركة الفعالة" في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية لا تقدم مجرد خدمة طبية، بل نسعى لتكامل الأدوار بين البحث العلمي والتدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية المتطورة لضمان تقديم أفضل رعاية لأهالينا في محافظات الدلتا.، مضيفاً أن الأرقام التي ذكرها التقرير، والتي شملت أكثر من 2,457,954 خدمة طبية قدمت خلال عام 2025، وشملت 142 ألف مستفيد من مشروع العلاج، وتقديم أكثر من450 ألف خدمة طبية متنوعة، تؤكد أن المستشفيات الجامعية أصبحت الوجهة الأولى للمرضى في وسط الدلتا.

رفع كفاءة الخدمات وتبادل الخبرات

أضاف رئيس الجامعة أن الطفرة العددية والنوعية التي شهدتها مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025، والتي توجت بتقديم قرابة 2.5 مليون خدمة طبية، هي نتاج استراتيجية متكاملة، مؤكداً على تنوع الصروح الطبية داخل الجامعة، بدءاً من مستشفى الجراحات الجديدة المتطور، وصولاً إلى المستشفيات المتخصصة في الأورام والكلى والأطفال، مما يتيح لنا تقديم حزمة خدمات طبية شاملة تغطي كافة الاحتياجات الصحية للمواطنين في اقليم الدلتا.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن مستشفيات جامعة طنطا تعتمد على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية المدعومة بتجهيزات تكنولوجية هي الأحدث من نوعها، مثل أجهزة المسح الذري التي قدمت خدماتها لـ 1,475 حالة، وأجهزة الأشعة المتقدمة التي استوعبت 235,457 حالة خلال العام، متابعا أن هذه الدقة هي التي جعلت من الوجهة الأولى والأكثر ثقة للمواطنين.

وأشاد بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والفنية، المؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة مؤكداً أن الجامعة تولي أهمية قصوى بتدريب الأطقم الطبية، لضمان توافر رعاية تمريضية وإنسانية تليق بالمريض المصري، مشيراً إلى أن تضافر جهود هؤلاء المبدعين هو ما مكننا من إجراء 31,705 عملية جراحية معقدة بنسب نجاح عالمية، وهو ما يجسد التزامنا الكامل بالمشاركة الفعالة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتحويل البحث العلمي إلى واقع ملموس يخدم صحة المواطن ويدعم مبادرات الدولة المصرية في القطاع الصحي.