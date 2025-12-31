قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مدينة سوزانفيل بولاية كاليفورنيا
غارات للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غير مقبول.. محامي عمرو أديب ينسحب رسميًا من الدفاع عنه بعد 14 عامًا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025
1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير
كوت ديفوار يُواجه الجابون لحسم التأهل وصدارة المجموعة السادسة في كأس الأمم الأفريقية
المصريون بالخارج يواصلون التصويت بإعادة الدوارئر الملغاة من انتخابات النواب
إصابة أكثر من 100 شخص في تصادم قطارين بالهند
سيراميكا كليوباترا يستضيف فاركو المُتصدّر في كأس عاصمة مصر
آخر يوم .. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
وزير العمل يعلن عن صرف منحة «عيد الميلاد» للعمالة غير المنتظمة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا.. تقديم 2.5 مليون خدمة علاجية وإجراء 31 ألف عملية جراحية خلال 2025

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

استعرض الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، التقرير السنوي لـ "حصاد جامعة طنطا 2025" الصادر عن مستشفيات الجامعة، وكشف التقرير عن أرقام قياسية تعكس حجم التطور الهائل في المنظومة الطبية والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية، نجحت مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025 في إجراء31,705  العمليات الجراحية عملية جراحية بمختلف التخصصات، واستقبلت 233,705 حالة بقسم الطوارئ، و320,133  متردداً على العيادات الخارجية.

كما تم إجراء 896,421  تحليلاً طبياً،  235,457 حالة أشعة تشخيصية، وبالنسبة للحالات الحرجة والدقيقة تم تقديم الرعاية لـ 17,885 حالة عناية مركزة، وإجراء 22,233  جلسة غسيل كلوي، و 10,008 حالة مناظير، وفى حالات علاج الأورام تم تقديم 13,567 جلسة كيماوي و 1,463 جلسة إشعاعي

تحسين خدمات 

كما أشار التقرير أيضاً إلى نجاح المستشفيات في استيعاب 75,916 مريضاً بالأقسام الداخلية، وإجراء 2,203 حالة قسطرة و 1,475 حالة مسح ذري، مما يعزز من مكانة جامعة طنطا كمركز إقليمي متميز في تقديم الخدمات الطبية النوعية والدقيقة.

أكد الدكتور محمد حسين ان جامعة طنطا تلتزم بتوجيهات الرئيس السيسي في تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة للمواطنين.

وأضاف  أن ما حققته مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025 هو ترجمة فعلية لالتزامنا بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز في أحد محاورها الأساسية على "المشاركة الفعالة" في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن المستشفيات الجامعية لا تقدم مجرد خدمة طبية، بل نسعى لتكامل الأدوار بين البحث العلمي والتدريب الأكاديمي والخدمة العلاجية المتطورة لضمان تقديم أفضل رعاية لأهالينا في محافظات الدلتا.، مضيفاً أن الأرقام التي ذكرها التقرير، والتي شملت أكثر من 2,457,954 خدمة طبية قدمت خلال عام 2025، وشملت  142 ألف مستفيد من مشروع العلاج، وتقديم أكثر من450  ألف خدمة طبية متنوعة، تؤكد أن  المستشفيات الجامعية أصبحت الوجهة الأولى للمرضى في وسط الدلتا.

رفع كفاءة الخدمات وتبادل الخبرات 

أضاف رئيس الجامعة أن  الطفرة العددية والنوعية التي شهدتها مستشفيات جامعة طنطا خلال عام 2025، والتي توجت بتقديم قرابة  2.5 مليون خدمة طبية، هي نتاج استراتيجية متكاملة، مؤكداً على تنوع الصروح الطبية داخل الجامعة، بدءاً من مستشفى الجراحات الجديدة المتطور، وصولاً إلى المستشفيات  المتخصصة في الأورام والكلى والأطفال، مما يتيح لنا تقديم حزمة خدمات طبية شاملة تغطي كافة الاحتياجات الصحية للمواطنين في اقليم الدلتا.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن مستشفيات جامعة طنطا تعتمد على أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية المدعومة بتجهيزات تكنولوجية هي الأحدث من نوعها، مثل أجهزة المسح الذري التي قدمت خدماتها لـ 1,475 حالة، وأجهزة الأشعة المتقدمة التي استوعبت 235,457 حالة خلال العام، متابعا أن هذه الدقة هي التي جعلت من الوجهة الأولى والأكثر ثقة للمواطنين.

وأشاد بجهود الأطقم الطبية والتمريضية والفنية، المؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة مؤكداً أن الجامعة  تولي أهمية قصوى  بتدريب الأطقم الطبية، لضمان توافر رعاية تمريضية وإنسانية تليق بالمريض المصري، مشيراً إلى أن تضافر جهود هؤلاء المبدعين هو ما مكننا من إجراء 31,705 عملية جراحية معقدة بنسب نجاح عالمية، وهو ما يجسد التزامنا الكامل بالمشاركة الفعالة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتحويل البحث العلمي إلى واقع ملموس يخدم صحة المواطن ويدعم مبادرات الدولة المصرية في القطاع الصحي.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تجهيز مستشفيات تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

مشغولات ذهبية

تعاود الارتفاع مجددًا.. أسعار الذهب الآن في مصر

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

ترشيحاتنا

منة عرفة

منة عرفة تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شيماء سيف

شيماء سيف تحتفل بالعام الجديد من تركيا

ميرنا نور الدين

وسط الثلوج.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد