الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. قافلة طبية مجانية في أبو الريش بدمنهور لخدمة أهالي البحيرة

قافلة طبية مجانية بمركز خدمة أبو الريش بدمنهور
قافلة طبية مجانية بمركز خدمة أبو الريش بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير خدمات طبية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وفي هذا السياق، تعلن مديرية الصحة بالبحيرة عن تنظيم قافلة طبية مجانية بمركز خدمة أبو الريش بدمنهور، وذلك خلال يوم الأربعاء، لتخدم أهالي القرية والعزب والقرى المجاورة.

وستقدم القافلة خدمات الكشف والعلاج المجاني في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، مع إتاحة الكشف ببطاقة الرقم القومي للمواطنين، وبشهادة الميلاد للأطفال.

وتؤكد محافظ البحيرة استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بشكل دوري لتغطية أكبر عدد من القرى والنجوع بنطاق المحافظة، داعيةً أهالي القرية والقرى المجاورة إلى الاستفادة من خدمات القافلة.

جاكلين عازر مديرية الصحة بالبحيرة دمنهور القوافل الطبية المجانية

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟

