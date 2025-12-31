طلاب «هندسة البناء» بالجامعة الأمريكية يبتكرون مشاريع للبناء المستدام ومنخفض الكربون

نظّمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفلًا لتكريم الفائزين بمسابقة «استدامة البناء 2025» لمشاريع تخرج طلاب قسم هندسة البناء، التي قدمت حلولًا منخفضة الكربون لتعزيز البناء المستدام، بالتعاون مع سيمكس مصر والإمارات.. وشهدت المسابقة مشاركة 23 طالبًا من ستة فرق قدموا خلالها مشاريع مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بالاستدامة والمرونة في قطاع البناء.

وفاز بالمركز الأول فريق مكوّن من كريم فؤاد، محمد بطاح، محمد شطط، ويوسف خيري عن مشروعهم بعنوان "العودة إلى الطبيعة: مساكن قابلة للفك مصنوعة من مواد قابلة للتحلل للاستخدام كإيواء مؤقت". ويقدم المشروع مأوى منخفض الكربون يمكن تفكيكه وإعادة استخدامه في مواقع متعددة، مع تقليل الكربون المتجسد بنسبة 40–50%، وخفض التكاليف بنسبة 40%.

من جانبها، أكدت زينب حجازي، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة، أن المسابقة تُظهر قدرة الطلاب على تقديم حلول مستدامة وفعّالة من حيث التكلفة، بما يخدم المجتمعات ويعزز البناء منخفض الكربون.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على تطوير حلول عملية لتقليل الأثر البيئي في مشاريع البناء، بما في ذلك استخدام المواد القابلة للتحلل البيولوجي وخفض الانبعاثات الكربونية.