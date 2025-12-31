قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 .. والقنوات الناقلة
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح بنك ناصر غدا لصرف المعاشات
في أقل من نصف ساعة .. طريقة استخراج شهادة مُخالفات المرور إلكترونيًا
أوصيكم بالإكثار منها.. علي جمعة يوضح صيغة الصلاة على النبي للفرج والفتح القريب
آخر يوم عمل .. أسعار الدولار اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026
إدارة ترامب تُجري تدقيقًا في ملفات أمريكيين من أصل صومالي لإمكانية سحب جنسيتهم
دعواتكم تفرق معايا.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل وعكتها الصحية وتطمئن مُحبيها
ثقة بلا حدود.. حكيم زياش: المغرب بطل إفريقيا 2025.. والعين على كأس العالم 2026
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
بأغلبية ساحقة .. فوز قائد الانقلاب في غينيا «مامادي دومبويا» بالانتخابات الرئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أوصيكم بالإكثار منها.. علي جمعة يوضح صيغة الصلاة على النبي للفرج والفتح القريب

صيغة الصلاة على النبي
صيغة الصلاة على النبي
أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من الناس عن أهم العبادات التي تجلب للإنسان خيري الدنيا والآخرة الفرج، وخاصة من يرغب في توسعة الرزق والفرج ورفع البلاء، ولعل أفضل ما يلجأ إليه الإنسان هو الإكثار من الصلاة على النبي امتثالا لأمر الله تعالى في قوله عز وجل "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، وفي السطور التالية نتعرف على صيغة الصلاة على النبي للفرج العجيب والفتح القريب.

صيغة الصلاة على النبي للفرج العجيب والفتح القريب

وفي إطار حرصه على نشر ما ينفع الناس، بيّن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، صيغة الصلاة على النبي للفرج العجيب والفتح القريب وأحد منشوراته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. 

وقال الدكتور علي جمعة إن الشيخ صالح الجعفري، ما ذكر صيغة الصلاة على النبي وسُميت بعد ذلك بـ "صلاة الفرج العجيب والفتح القريب"، موضح أن هذه الصيغة وردت في كتاب «الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين».

ووضّح الدكتور علي جمعة، أن صيغة الصلاة على النبي للفرج هي أن يقول المسلم: «اللهم صل على من أعليت له الرتب، وكشفت له الحجب، فرقي إلى ما لم يرقى إليه الخليل، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ونظر ما لم ينظره الكليم، ووصفته بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وصليت عليه أنت وملائكتك تحببا وتكريما».

فضل الصلاة على النبي 

وأكد الدكتور علي جمعة أن الصلاة على النبي من أعظم القربات والطاعات، فضلا عن أنها من الواجبات التي يجب على المسلم الإكثار منها طول يومه، لما لها من فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة.

واختتم الدكتور علي جمعة، منشوره "أوصيكم بالإكثار من الصلاة على النبي، فهي خير لنا في الدنيا والآخرة".

صيغ الصلاة على النبي

وردت العديد من صيغ الصلاة على النبي ومنها :

الصلاة الإبراهيمية : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

- «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد في الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلأِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِّينِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمة بدوام ملك الله».

- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله».

- «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد حروف القرآن حرفًا حرفًا، وعدد كل حرف ألفًا ألفًا، وعدد صفوف الملائكة صفًا صفًا، وعدد كل صف ألفًا ألفًا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، ونفذ به حكمك في برك وبحرك، وسائر خلقك».

- «اللهم صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُول، نُورِ الْجَمَالِ، وَسِرِّ الْقَبُول، أَصْلِ الْكَمَالِ، وَبَابِ الْوُصُول، صلاةً تَدُومُ وَلاتَزُول، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ أَكْرَمِ نَبِيٍّ، وَأَعْظَمِ رَسُول مَنْ جَاهُهُ مَقْبُول، وَمُحِبُّهُ مَوْصُول، الْمُكَرَّمُ بِالصِّدْقِ فِي الْخُرُوجِ وَالدُّخُول، صلاةً تَشْفِي مِنَ الأَسْقَامِ وَالنُّحُول وَالأَمْرَاضِ وَالذُّبُول، وَنَنْجُو بِهَا يَوْمَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّهُول، صلاةً تَشْمَلُ آلَ بَيْتِ الرَّسُول وَالأَزْوَاجَ وَالأَصْحَابَ، وَتَعُمُّ الْجَمِيعَ بِالْقَبُول، الشَّبَابَ فِيهِمْ وَالْكُهُول، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه أجمعين».

-«اللهم صلِّ وسلم على صاحب الخُلق العظيم والقدر الفخيم مَن أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وألحقنا بخُلقه وأدّبنا بأدبه، وأحيي فينا وفي أُمته هذه المعاني يا كريم».

- «اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدتي، وتفرج بها كربتي، وتمحو بها خطيئتي، وتقضي بها حاجتي».

- «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلاما تامًا على سيدنا محمد النبي الأميّ الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام، وعلى آله وصحبه عدد كل معلوم للۚه».

- «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، صلاة تكون لنا طريقًا لقربه، وتأكيدًا لحبه، وبابًا لجمعنا عليه، وهدية مقبولة بين يديه، وسلم وبارك كذلك أبدًا، وارض عن آله وصحبه السعداء، واكسنا حُلل الرضا».

- «اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ماعلمت وملء ما علمت».

-«اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ».

الصلاة على النبي النبي صيغ الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي صيغة الصلاة على النبي للفرج صيغة الصلاة على النبي الصلاة على النبي للفرج النبي محمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

ترشيحاتنا

Galaxy S26

تسريب صور Galaxy S26 و S26 Ultra يكشف عن تغييرات ملحوظة في التصميم

فيفو

تفاصيل أحدث هاتف من فيفو العالمية

مقابض أبواب تسلا

بعد مشاكل تسلا.. الصين تحظر مقابض الأبواب الخفية

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد