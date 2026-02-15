قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر شريف يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية» | فيديو

عمر شريف
عمر شريف
أوركيد سامي

  كشف الفنان عمر شريف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "عين سحرية"، مؤكدًا أنه يجسد دور شقيق الفنان عصام عمر ضمن أحداث العمل، في إطار درامي يشهد العديد من المفاجآت والتقلبات التي تغير مسار القصة.

 وأوضح عمر شريف، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن شخصيته تمر بعدة مراحل مختلفة، وتلعب دورًا محوريًا في تصاعد الأحداث، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين شقيقه في المسلسل تشهد صراعات وتحديات تكشفها الحلقات تباعًا. وأضاف أنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا العمل، خاصة مع حالة الانسجام والتعاون التي تجمع بين جميع أفراد فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مؤكدًا أن الكواليس كانت مليئة بروح الود والاحترافية. 

وأشار إلى أن مسلسل "عين سحرية" يتضمن العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور، متمنيًا أن يحقق العمل النجاح المتوقع عند عرضه، وأن يحظى بردود فعل إيجابية من المشاهدين. المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

شاهد الفيديو: 

https://youtube.com/shorts/r_1DFnEj_PY?si=-Ax1yf4wB5hVqxF9

مسلسل عين سحرية اخبار الفن نجوم الفن رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

تدريب متخصص لصيادلة بني سويف حول أدوية الصرع وسلامة الدواء | تفاصيل

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

اليوم .. جامعة أسيوط تفتتح معرض «أهلاً رمضان» لدعم مُنتسبيها استعدادًا للشهر الكريم

رئيس حي الزهور: حملة مكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

رئيس حي الزهور: حملة مُكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وشوارع بورسعيد | شاهد

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد