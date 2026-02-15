عمر شريف يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل «عين سحرية» | فيديو

كشف الفنان عمر شريف عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "عين سحرية"، مؤكدًا أنه يجسد دور شقيق الفنان عصام عمر ضمن أحداث العمل، في إطار درامي يشهد العديد من المفاجآت والتقلبات التي تغير مسار القصة.

وأوضح عمر شريف، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن شخصيته تمر بعدة مراحل مختلفة، وتلعب دورًا محوريًا في تصاعد الأحداث، مشيرًا إلى أن العلاقة بينه وبين شقيقه في المسلسل تشهد صراعات وتحديات تكشفها الحلقات تباعًا. وأضاف أنه سعيد للغاية بالمشاركة في هذا العمل، خاصة مع حالة الانسجام والتعاون التي تجمع بين جميع أفراد فريق العمل، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مؤكدًا أن الكواليس كانت مليئة بروح الود والاحترافية.

وأشار إلى أن مسلسل "عين سحرية" يتضمن العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور، متمنيًا أن يحقق العمل النجاح المتوقع عند عرضه، وأن يحظى بردود فعل إيجابية من المشاهدين. المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/r_1DFnEj_PY?si=-Ax1yf4wB5hVqxF9