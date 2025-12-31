قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 .. والقنوات الناقلة
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح بنك ناصر غدا لصرف المعاشات
في أقل من نصف ساعة .. طريقة استخراج شهادة مُخالفات المرور إلكترونيًا
أوصيكم بالإكثار منها.. علي جمعة يوضح صيغة الصلاة على النبي للفرج والفتح القريب
آخر يوم عمل .. أسعار الدولار اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026
إدارة ترامب تُجري تدقيقًا في ملفات أمريكيين من أصل صومالي لإمكانية سحب جنسيتهم
دعواتكم تفرق معايا.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل وعكتها الصحية وتطمئن مُحبيها
ثقة بلا حدود.. حكيم زياش: المغرب بطل إفريقيا 2025.. والعين على كأس العالم 2026
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
بأغلبية ساحقة .. فوز قائد الانقلاب في غينيا «مامادي دومبويا» بالانتخابات الرئاسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أودي A3 موديل 2026 الجديدة

أودي A3 موديل 2026
أودي A3 موديل 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 أودي A3 موديل 2026

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: أودي A3 موديل 2026 الجديدة ، وتنتمي A3  لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ أودي A3 موديل 2026

 أودي A3 موديل 2026

زودت سيارة أودي A3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP .

محرك أودي A3 موديل 2026

 أودي A3 موديل 2026

تحصل سيارة أودي A3 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية .

مواصفات أودي A3 موديل 2026

تحتوي سيارة أودي A3 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات جانبية كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال أبواب يعمل باللمس، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث .

 أودي A3 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة أودي A3 موديل 2026 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS .

سعر أودي A3 موديل 2026

 أودي A3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة أودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة أودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 المواطنين أودي A3 موديل 2026 A3 موديل 2026

