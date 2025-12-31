إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج «ملعب أون»، عن وجود انقسام واضح داخل صفوف لاعبي الزمالك بشأن فكرة التمرد المحتملة عقب مواجهة الاتحاد السكندري، المقرّر لها يوم الخميس ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح عبد الجواد أن هناك اتجاهين داخل الفريق؛ الأول يطالب بعدم حضور المران الرئيسي بعد المباراة كوسيلة للضغط على إدارة النادي لصرف المستحقات المالية المتأخرة، بينما يرى الاتجاه الثاني ضرورة الالتزام بالتدريبات ومواصلة العمل بشكل طبيعي حتى صدور أي قرار رسمي من الإدارة.

ويأتي هذا الانقسام في ظل الأزمات المتتالية التي يعاني منها الزمالك، خاصة بعد أن تقدم أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، باستقالته، حيث نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مؤكداً احترامه الكامل لجماهير النادي وحرصه على مصلحة الفريق.