أخبار السيارات | ألفا روميو تشارك في معرض بروكسل للسيارات 2026‏.. براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال

تواصل علامة إم جي الصينية تألقها داخل السوق السعودي، بطرح عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها السيارة GT موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات التوجه الرياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

تشارك ألفا روميو في الدورة 102 من معرض بروكسل للسيارات، المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2026، من خلال منصة عرض لافتة صممت لتروي مسيرة تطور علامة الـ "بيشوني" عبر مزيج متقن من أرقى التصميم الإيطالي، وأحدث التقنيات، ومتعة القيادة الخالصة.

لم تعد السيارات الصينية مادة للسخرية كما كانت في الماضي، بل تحولت إلى "تهديد وجودي" لصناع السيارات التقليديين في أوروبا وأمريكا فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، شهد شهر نوفمبر الماضي انفجارًا في صادرات السيارات الكهربائية بنسبة بلغت 87% مقارنة بالعام الماضي.

في الوقت الذي بدأت فيه معظم شركات السيارات العالمية التخلي عن ناقل الحركة اليدوي (Stick Shift)، اختارت شركة "BMW" الألمانية طريقاً مختلفًا تمامًا؛ فبدلاً من إلغائه، قررت جعله أكثر ذكاءً وأمانًا.

وضع سوق السيارات في مصر بنهاية 2025 يدل علي عدم الاستقرار، وذلك لان سوق المستعمل يعاني من ركود شديد بسبب انتظار المشترين لحدوث انخفاضات أكبر وتأثرهم بتخفيضات السيارات الجديدة .