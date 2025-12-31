قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31-12-2025 .. والقنوات الناقلة
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح بنك ناصر غدا لصرف المعاشات
في أقل من نصف ساعة .. طريقة استخراج شهادة مُخالفات المرور إلكترونيًا
أوصيكم بالإكثار منها.. علي جمعة يوضح صيغة الصلاة على النبي للفرج والفتح القريب
آخر يوم عمل .. أسعار الدولار اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
الأمم المتحدة تحذّر: أفغانستان ستبقى من أكبر الكوارث الإنسانية في 2026
إدارة ترامب تُجري تدقيقًا في ملفات أمريكيين من أصل صومالي لإمكانية سحب جنسيتهم
دعواتكم تفرق معايا.. لقاء سويدان تكشف تفاصيل وعكتها الصحية وتطمئن مُحبيها
ثقة بلا حدود.. حكيم زياش: المغرب بطل إفريقيا 2025.. والعين على كأس العالم 2026
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
بأغلبية ساحقة .. فوز قائد الانقلاب في غينيا «مامادي دومبويا» بالانتخابات الرئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | ألفا روميو تشارك في معرض بروكسل للسيارات 2026‏.. براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تواصل علامة إم جي الصينية تألقها داخل السوق السعودي، بطرح عدد كبير ومتنوع من الإصدارات، منها السيارة GT موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان ذات التوجه الرياضي، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

تشارك ألفا روميو في الدورة 102 من معرض بروكسل للسيارات، المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2026، من خلال منصة عرض لافتة صممت لتروي مسيرة تطور علامة الـ "بيشوني" عبر مزيج متقن من أرقى التصميم الإيطالي، وأحدث التقنيات، ومتعة القيادة الخالصة.

لم تعد السيارات الصينية مادة للسخرية كما كانت في الماضي، بل تحولت إلى "تهديد وجودي" لصناع السيارات التقليديين في أوروبا وأمريكا فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، شهد شهر نوفمبر الماضي انفجارًا في صادرات السيارات الكهربائية بنسبة بلغت 87% مقارنة بالعام الماضي.

في الوقت الذي بدأت فيه معظم شركات السيارات العالمية التخلي عن ناقل الحركة اليدوي (Stick Shift)، اختارت شركة "BMW" الألمانية طريقاً مختلفًا تمامًا؛ فبدلاً من إلغائه، قررت جعله أكثر ذكاءً وأمانًا.

وضع سوق السيارات في مصر بنهاية 2025 يدل علي عدم الاستقرار، وذلك لان سوق المستعمل يعاني من ركود شديد بسبب انتظار المشترين لحدوث انخفاضات أكبر وتأثرهم بتخفيضات السيارات الجديدة .

مواصفات إم جي GT ألفا روميو معرض بروكسل للسيارات 2026‏ ارتفاع صادرات السيارات اختراع من BMW ركود في المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

منصة “كيريو” اليابانية

أول رد من منصة كيريو على أزمة “أعطال امتحان البرمجة” لأولى ثانوي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر المقبلة بكأس أمم إفريقيا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الاهلي

عقب ثلاثية المقاولون العرب .. ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كوكب الأرض

ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟

كأس امم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن

ترشيحاتنا

محمد إمام

بمقطع فيديو .. محمد إمام يثير التكهنات: الكينج حارق ناس كتير

النجمة أنوشكا

أنوشكا تفتتح حفلها في دار الأوبرا بأغنية «بلاد طيبة» وسط حضور جماهيري كبير

انوشكا

أنوشكا تعانق التراث .. ورئيس الأوبرا يقود احتفالاً بمذاق خاص

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

طريقة عمل المفتقة .. بخطوات سهلة وطعم زمان

طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة
طريقة عمل المفتقة

دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟
كم ساعة نوم هي الأفضل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد