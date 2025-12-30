قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو يوثق وصول السفينتين الإماراتين المحملتين بالأسلحة إلى ميناء المكلا باليمن
الكوارث تتوالى.. آدم كايد يستعد لفسخ عقده مع الزمالك
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

عزة عاطف

لم تعد السيارات الصينية مادة للسخرية كما كانت في الماضي، بل تحولت إلى "تهديد وجودي" لصناع السيارات التقليديين في أوروبا وأمريكا فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، شهد شهر نوفمبر الماضي انفجارًا في صادرات السيارات الكهربائية بنسبة بلغت 87% مقارنة بالعام الماضي. 

ويؤكد هذا النمو المرعب أن التنين الصيني قد أحكم قبضته على سلاسل التوريد، وبدأ في إغراق الأسواق العالمية بطرازات تجمع بين السعر التنافسي والتقنيات المتطورة، مما جعل المحاولات الغربية لوقف هذا الزحف تبدو حتى الآن غير كافية.

المكسيك البوابة الكبرى للغزو الصيني

في مفاجأة من العيار الثقيل، تربعت المكسيك على عرش الأسواق الأكثر استيرادًا للسيارات الكهربائية الصينية في نوفمبر، حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة إعجازية بلغت 2,367% لتصل إلى أكثر من 19 ألف وحدة في شهر واحد فقط. 

ويرجع المحللون هذا النجاح الكبير إلى طرازات مثل “BYD دولفين ميني”، التي حققت مبيعات قياسية نتيجه سعرها الزهيد وحجمها العملي الذي يناسب المدن المزدحمة، فضلاً عن مداها الذي يصل إلى 380 كيلومترًا، مما جعلها الخيار المفضل للمستهلكين الباحثين عن توفير الوقود.

أوروبا وبريطانيا تحت الحصار

وبالرغم من القيود والتعريفات الجمركية التي تحاول بعض الدول الأوروبية فرضها، إلا أن الأرقام تحكي قصة مختلفة؛ فقد استقبلت أوروبا أكثر من 600 ألف سيارة كهربائية صينية منذ بداية عام 2025. 

وفي بريطانيا وحدها، ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 113% في الشهر الماضي. 

وتظل بلجيكا هي الميناء الرئيسي لدخول السيارات الصينية إلى القارة العجوز، حيث استقبلت قرابة 195 ألف وحدة في أول 11 شهرًا من العام. 

هذا التدفق الهائل يضع شركات عريقة مثل "فولكس فاجن" و"رينو" في موقف صعب للغاية، حيث يصعب عليها مضاهاة الكفاءة الإنتاجية والتكاليف المنخفضة للمصانع الصينية.

آسيا تظل الملعب الأكبر

لا تزال القارة الآسيوية تمثل السوق الأضخم للشركات الصينية، حيث قفزت الصادرات إليها بنسبة 71% في نوفمبر لتتجاوز 110 آلاف وحدة. 

وتصدرت إندونيسيا وتايلاند قائمة الدول الآسيوية الأكثر استيرادًا، مما يشير إلى أن الصين لا تبحث فقط عن غزو الأسواق المتقدمة، بل تعمل على تأمين هيمنتها الكاملة على الأسواق الناشئة التي تمثل مستقبل نمو صناعة السيارات. 

السيارات الصينية 2026 سوق السيارات الكهربائية سعر BYD Dolphin Mini أخبار السيارات السيارات الكهربائية عالميًا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

عبد الله أوجلان

أوجلان يطالب تركيا بدور بناء ومنفتح في تنفيذ اتفاق "قسد" والحكومة السورية

الرئيس لي جيه ميونغ

الرئيس الكوري الجنوبي يزور الصين في الفترة من 4 إلى 7 يناير المقبل

الحكومة اليمنية

الحكومة اليمنية تثمن المواقف التاريخية السعودية وتؤيد قرارات العليمي

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

