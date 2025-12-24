إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق طنطا المحلة

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 4 اشخاص بينهما أب وأم بحادث تصادم سيارتين بخط"طنطا ـ المحلة " بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة شرطة النجده يفيد بورود بلاغ حول واقعة تصادم سيارتين ملاكي بنطاق طريق "طنطا ـ المحلة" .

ردع مخالفين



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء طنطا الجامعي لاسعافهم .

تحرك تنفيذي



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.