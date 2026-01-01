شراكة مستمرة..محافظ الغربية يهنئ جامعة طنطا بالعام الجديد

شارك اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

توجيهات محافظ الغربية

وفي مستهل حديثه، هنأ اللواء أشرف الجندي جامعة طنطا وأعضاء مجلسها بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون 2026 عامًا مليئًا بالمزيد من النجاحات والإنجازات. وأشاد المحافظ بالإنجازات التي حققتها الجامعة خلال عام 2025، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال شريكًا استراتيجيًا وداعمًا رئيسيًا لمحافظة الغربية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضع التعليم والبحث العلمي في مقدمة أولوياتها، مؤكّدًا أن تمكين الجامعة وكوادرها من المشاركة في وضع الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية يمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه، رحب الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا باللواء أشرف الجندي، مؤكدًا حرص الجامعة على توجيه خبراتها الأكاديمية والبحثية لدعم جهود المحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في كافة مراكز ومدن الغربية. وأوضح أن الجامعة تمثل بيت خبرة حقيقي يقدم حلولًا علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابًا على منظومة الخدمات العامة والمواطن البسيط مباشرة.

وأكد رئيس الجامعة اهتمام جامعة طنطا بالمبادرات الرئاسية مثل “تمكين” و”100 يوم رياضة”، إيمانًا منها بأهمية دمج وتمكين جميع فئات المجتمع، مع استمرار جهود دعم الطلاب ذوي الإعاقة من خلال تجهيزات متكاملة ومراكز خدمة متخصصة تقدم كافة أشكال الدعم الأكاديمي والنفسي لهم. كما أشار إلى استمرار الجامعة في تنفيذ خطتها الطموحة لتعزيز التعاون الإقليمي ضمن “تحالف إقليم الدلتا”، عبر توحيد الجهود في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

دعم تحسين خدمات

وفي ختام الاجتماع، أشاد المحافظ بالجهود المخلصة لجامعة طنطا في دعم التنمية المحلية، مؤكدًا أن المحافظة ستظل الداعم الرئيس لكل مبادرة أو فكرة تساهم في رفع كفاءة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتكامل بين الجامعة والمحافظة في كافة الملفات ذات الصلة بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.