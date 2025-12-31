محافظ الغربية يجوب شوارع طنطا ويتابع ميدانيًا الاستعدادات لاستقبال العام الجديد

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من شوارع وميادين مدينة طنطا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاستعدادات المكثفة لاستقبال احتفالات المواطنين بالعام الميلادي الجديد، والاطمئنان على مستوى النظافة العامة والانضباط بالشوارع، ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، شدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، خاصة مع تزايد الحركة بالشوارع خلال ساعات المساء، موجّهًا الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالدفع بمعدات النظافة وفرق العمل على مدار الساعة، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري وحاسم، بما يضمن سيولة الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالاتهم اليوم باستقبال العام الجديد.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين في جميع الأوقات، مشيرًا إلى أن المناسبات والأعياد تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، بما يعكس صورة مشرفة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

وخلال تفقده للشوارع، حرص محافظ الغربية على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات والنظافة، موجّهًا التهنئة لهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وأكد أن المحافظة تعمل بكل طاقتها لضمان أجواء آمنة ومنظمة تُمكّن المواطنين من الاحتفال في شوارع نظيفة وخالية من الإشغالات، مع تواجد مكثف للأجهزة التنفيذية لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة،وأشاد المواطنون بتواجد المحافظ بينهم في الشارع، معبرين عن تقديرهم لهذه المتابعة الميدانية التي تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواصل المباشر معهم.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، وأن هناك تعليمات واضحة بتكثيف الحملات المسائية والليلية، وعدم السماح بأي مظاهر عشوائية أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام، مشددًا على أن راحة المواطن تأتي في صدارة الأولويات، وأن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج احتفالات استقبال العام الجديد بشكل يليق بمحافظة الغربية وأهلها.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية وعدم التهاون مع أي تقصير، مشددًا على أن راحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير خدمات تليق بأهالي الغربية، خاصة في أوقات الذروة والمناسبات التي تشهد كثافات جماهيرية وحركة نشطة بالشوارع.