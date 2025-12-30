قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يقف بنفسه على شبابيك صيدليات التأمين الصحي بطنطا ويستمع لمطالب المرضى وكبار السن

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة داخل عيادتي علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد للتأمين الصحي بمدينة طنطا، وذلك في استجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وحرصًا على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الأوضاع داخل منشآت التأمين الصحي دون ترتيب مسبق، بما يضمن تيسير الإجراءات وتقديم خدمة علاجية تليق بالمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، توقف محافظ الغربية بنفسه أمام وداخل شبابيك صيدليات العيادتين، وحرص على الوقوف وسط المرضى وكبار السن المنتظرين لصرف الأدوية، واستمع إليهم مباشرة، واطلع على آليات العمل داخل الصيدليات ومدى توافر الأدوية وسرعة الصرف، موجّهًا بتذليل أي معوقات قد تواجه المرضى، ومؤكدًا أن التيسير على المواطن وتخفيف أعباء الانتظار أولوية لا تقبل التأجيل.

تحرك عاجل 

كما تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، واستمع إلى شكاوى المرضى بشأن مواعيد الكشف والتنظيم، موجّهًا بسرعة إعادة ترتيب العمل داخل العيادتين بما يضمن انسيابية الحركة، وحسن توزيع الأطقم الطبية، وسرعة تقديم الخدمة، مع مراعاة كبار السن والحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال حديثه مع المواطنين: «مطالبكم فوق راسي، ووجودنا النهارده هنا علشان نحل أي مشكلة على أرض الواقع، ونتأكد إن الخدمة بتوصلكم بشكل منظم ومحترم»، مشددًا على أن المتابعة الميدانية المباشرة هي السبيل الحقيقي لتصحيح أي خلل أو تقصير، وأن حق المواطن في علاج كريم وسريع داخل منشآت التأمين الصحي حق أصيل لا تهاون فيه.

رفع كفاءة الخدمات 

وشدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الإداري وحسن معاملة المرضى، مؤكدًا أن أي تجاوز أو تقصير في تقديم الخدمة سيتم التعامل معه بكل حسم، وموجّهًا القائمين على إدارة العيادتين بضرورة المتابعة اللحظية لمعدلات صرف الأدوية وتقليل زمن الانتظار، مع العمل على الفصل بين مسارات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لضمان حصولهم على الخدمة بسهولة ويسر، وتكليف فرق العمل داخل الصيدليات بتنظيم حركة المواطنين بما يمنع التكدسات ويحافظ على كرامة المرضى.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة رفع تقرير تفصيلي عن احتياجات العيادتين من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتنسيق الفوري مع هيئة التأمين الصحي لسد أي عجز، مع التأكيد على تواجد المسؤولين ميدانيًا داخل مواقع الخدمة وعدم الاكتفاء بالإدارة المكتبية، مشددًا على أن المواطن يجب أن يشعر بتحسن حقيقي وملموس في مستوى الخدمة وليس مجرد وعود.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الجولة لن تكون الأخيرة، وأنه سيواصل النزول الميداني المفاجئ إلى مختلف المنشآت الصحية لمتابعة مستوى الأداء بنفسه، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها، وأن تحسين الخدمات الطبية يأتي على رأس أجندة العمل التنفيذي.

وفي ختام الجولة، عبّر عدد من المواطنين وكبار السن عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على التواجد بينهم والاستماع لمشكلاتهم ، مؤكدين أن هذه الزيارة بعثت رسالة طمأنة حقيقية لهم، وعكست اهتمام الدولة بمتابعة الخدمات الصحية على أرض الواقع والعمل الجاد على تطويرها بما يليق بالمواطن المصري.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات رفع كفاءة التأمين الصحي طنطا عيادات

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

