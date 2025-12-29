بعد إزالة سوق أبو دراع.. محافظ الغربية يوجّه باستكمال أعمال التطوير لإعادة الانضباط والحضارية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بمنطقة أبو دراع بالمحلة الكبرى، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات والسوق العشوائي بالمنطقة، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين المتكررة التي تم رصدها خلال جولاته الفترة الماضية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال البلدورة الشريطية وصبها في منتصف الطريق، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو استكمال طبيعي لجهود إزالة المخالفات، وليس إجراءً مؤقتًا، بل خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على ما تحقق ومنع أي ارتداد سلبي.

وأشار اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية، وعلى رأسها مدينة المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعة المصرية، تستحق أن تظهر بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها، مؤكدًا أن إعادة الوجه الحضاري للمحلة ليست شعارًا، بل التزام عملي يتم ترجمته إلى إجراءات على الأرض، تبدأ بإزالة العشوائيات وتنتهي بتطوير شامل ومستدام يلمسه المواطن في حياته اليومية.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد المحافظ على أن جميع الأعمال التي تتم بالمنطقة تأتي تنفيذًا مباشرًا لمطالب المواطنين، وضمن رؤية واضحة تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة الأسواق العشوائية أو التعديات على حرم الطريق، وأن المتابعة مستمرة لضمان الالتزام الكامل، والحفاظ على الانضباط العام.

ردع مخالفين

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق الحيوية بالمحلة الكبرى، بالتوازي مع تكثيف الرقابة والمتابعة، بما يحقق نقلة حضارية حقيقية ويعكس صورة إيجابية للمدينة كإحدى أهم قلاع الصناعة والعمل في مصر.