قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد إزالة سوق أبو دراع.. محافظ الغربية يوجّه باستكمال أعمال التطوير لإعادة الانضباط والحضارية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بمنطقة أبو دراع بالمحلة الكبرى، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات والسوق العشوائي بالمنطقة، في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط للشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، استجابة لشكاوى ومطالب المواطنين المتكررة التي تم رصدها خلال جولاته  الفترة الماضية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال البلدورة الشريطية وصبها في منتصف الطريق، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على أن ما يتم تنفيذه حاليًا هو استكمال طبيعي لجهود إزالة المخالفات، وليس إجراءً مؤقتًا، بل خطوة مدروسة تستهدف الحفاظ على ما تحقق ومنع أي ارتداد سلبي.

وأشار اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية، وعلى رأسها مدينة المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعة المصرية، تستحق أن تظهر بالشكل الذي يليق بتاريخها ومكانتها، مؤكدًا أن إعادة الوجه الحضاري للمحلة ليست شعارًا، بل التزام عملي يتم ترجمته إلى إجراءات على الأرض، تبدأ بإزالة العشوائيات وتنتهي بتطوير شامل ومستدام يلمسه المواطن في حياته اليومية.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد المحافظ على أن جميع الأعمال التي تتم بالمنطقة تأتي تنفيذًا مباشرًا لمطالب المواطنين، وضمن رؤية واضحة تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة الأسواق العشوائية أو التعديات على حرم الطريق، وأن المتابعة مستمرة لضمان الالتزام الكامل، والحفاظ على الانضباط العام.

ردع مخالفين 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق الحيوية بالمحلة الكبرى، بالتوازي مع تكثيف الرقابة والمتابعة، بما يحقق نقلة حضارية حقيقية ويعكس صورة إيجابية للمدينة كإحدى أهم قلاع الصناعة والعمل في مصر.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تطوير سوق محلة البرج ميدان بسيسة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حلمي عبد الباقي

مصطفى كامل يحيل حلمي عبد الباقي واحمد أبو المجد الى مجلس التأديب

هدى رمزى

هدى رمزي: الحجاب لم يكن سبباً في اعتزالي الفن

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

وزير الثقافة: إعداد برنامج للاحتفاء باختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية 2026

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد