محافظات

نجاح أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام

عملية جراحية بطنطا
عملية جراحية بطنطا
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية نجاح أول عملية قلب مفتوح تُجرى داخل مستشفى طنطا العام، في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء الغربية، ويجسد ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير شامل بفضل دعم القيادة السياسية واهتمام الدولة بملف الصحة باعتباره أحد ركائز بناء الإنسان المصري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي، مثمنًا التعاون المثمر بين أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا والأطقم الطبية بمستشفى طنطا العام، والذي أسفر عن تنفيذ هذا التدخل الجراحي الدقيق داخل نطاق المحافظة دون الحاجة لتحويل المريض إلى محافظات أخرى، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز ثقتهم في مستشفيات وزارة الصحة. وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم القطاع الصحي وتوفير الإمكانات اللازمة لتوطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل مستشفياتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتحقيقًا للعدالة الصحية.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمتابعة المستمرة لتطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن ما تحقق بمستشفى طنطا العام يعكس حجم العمل الجاد والتكامل المؤسسي بين الجامعة ووزارة الصحة، ويؤكد أن مستشفيات الغربية قادرة على تقديم خدمات طبية متقدمة تليق بالمواطن.

تحسين الخدمات الصحية 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المريضة تبلغ من العمر أربعين عامًا، وقد خضعت لعملية قلب مفتوح شملت تغيير الصمام الميترالي وإصلاحًا تجميليًا للصمام ثلاثي الشرفات، واستغرقت الجراحة نحو أربع ساعات ونصف، وتمت وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، مع توافر كافة التجهيزات اللازمة، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة حاليًا وتخضع للمتابعة الدقيقة وسط مؤشرات مطمئنة على تحسن حالتها.

وأشار الدكتور محمد سلام مدير مستشفى طنطا العام إلى أن إدخال جراحات القلب المفتوح يمثل إضافة غير مسبوقة للخدمات الطبية بالمستشفى، ويدعم بشكل مباشر المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن المستشفى يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الأداء والخدمات بفضل الدعم المستمر من وزارة الصحة ومحافظة الغربية.

تعاون جامعة طنطا وصحة الغربية 

ويأتي هذا النجاح في ظل الدعم المتواصل من الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور محمد حنتيره عميد كلية الطب، اللذين يوليان اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون مع القطاع الصحي الحكومي، وتسخير الخبرات الأكاديمية لخدمة المجتمع ودعم المنظومة الصحية داخل المحافظة.

وقد جرت العملية تحت إشراف فريق متابعة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتورة فاطمة عبدالمنعم وكيل المديرية، وبمشاركة الدكتورة مروة عبدالفتاح مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة فاتن أبو حمر، والدكتورة أمنية الجندي، وشارك في إجراء الجراحة فريق طبي متكامل ضم الأستاذ الدكتور العطافي المتولي العطافي أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا، والأستاذ الدكتور محمد أبو النصر أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى الهمشري، والدكتور مايكل مدحت، إلى جانب فريق التخدير برئاسة الدكتور أحمد صلاح مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتور أحمد الحارتي طبيب التخدير المقيم بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من فرق التمريض والفنيين بوحدة القلب المفتوح.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة محورية في مسار تطوير جراحات القلب بمحافظة الغربية، ويؤكد أن الاستثمار في الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية ينعكس مباشرة على صحة المواطن وجودة الخدمات، ويعزز من قدرة المستشفيات الحكومية على تقديم رعاية صحية متقدمة تليق بأبناء المحافظة.

