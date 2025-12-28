وفد من المنطقة الأزهرية بالغربية يزور أسرة ضحية الغدر بقطور لتقديم العزاء.. صور

أعلنت منطقة الأزهرية بالغربية اليوم عن زيارة وفد من قيادات المنطقة بزيارة لأسرة الطفلة صفاء أيمن عبد ربه التي توفيت أمس إثر حادث غدر أليم، وذلك لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرتها في هذا المصاب الأليم.

توجيهات الأزهر الشريف

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية.

تحرك عاجل

وضم الوفد كلًّا من الشيخ محمد أبو سعيد مدير التعليم الثانوي، و الشيخ إبراهيم الخولي مدير التعليم الابتدائي، وشريف عطا مدير العلاقات العامة، وأشرف الكاشف بإدارة التعليم الثانوي، و الشيخ السيد البلتاجي مدير إدارة قطور التعليمية.

واجب العزاء

وفي ختام الزيارة أعرب أعضاء الوفد عن بالغ حزنهم الشديد لما وقع للطفلة، مؤكدين تضامن الأزهر الشريف الكامل مع الأسرة المكلومة، وأن المؤسسة لا تدّخر جهدًا في دعم أبنائها وبناتها ورعايتهم نفسيًا وتربويًا.

رحيل مفاجىء

وقدم الوفد خالص العزاء نيابةً عن قيادات الأزهر الشريف، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يجعلها شفيعةً لوالديها، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، مجددين إدانتهم لمثل هذه الحوادث الأليمة التي تهزّ وجدان المجتمع.