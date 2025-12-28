قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
حوادث

أمن الغربية يكشف غموض مقتل شاب على يد زوج و أشقائه لتهديده زوجته وإبتزازها بزفتى

الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من كشف غموض واقعة العثور علي جثة شاب وتبين أن وراء ارتكاب جريمة  مقتل الشاب الذي عُثر على جثمانه وتم نقله إلى مستشفى زفتي العام، بعد استكمال حلقات البحث والتحري، وكشف الملابسات الكاملة للواقعة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.

خلافات حادة بسبب صور

وافادت التحريات الأمنية سبب الجريمة وجود علاقة تواصل سابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المجني عليه حمدي البرعي، مقيم شارع أبو الحسايب بزفتي، وزوجة أحد المتهمين، تطورت إلى خلافات حادة بعدما قام المجني عليه بتهديدها بنشر صور لها رغم أنها متداولة علي مواقع التواصل، ولكن خوفها من تسرب خبر الصور دفعها إلى مصارحة زوجها بما حدث.

وضع خطة لاستدراج المجني عليه

كما أسفرت عنه التحقيقات، قام الزوج ويدعي إبراهيم.غ، 31 سنة ، بالاشتراك مع شقيقه ويدعي أحمد.غ، 28 سنة، وزوجته وفاء.ا، في وضع خطة لاستدراج المجني عليه، بزعم التفاهم معه وإنهاء الخلاف، إلا أن اللقاء تطور إلى مشادة كلامية حادة، سرعان ما تحولت إلى اعتداء، حيث قام الزوج بتوجيه طعنة باستخدام سكين إلى المجني عليه، أسفرت عن وفاته في الحال.

إخفاء معالم الجريمة

وتابعت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة عقب وقوعها، من خلال نقل الجثمان إلى مستشفى زفتي العام، بواسطة توك توك يمتلكه شقيقهما الثالث ويدعي محمود.غ، 23 سنة، والادعاء بالعثور عليه ملقى في الشارع، في محاولة لتضليل العدالة وإبعاد الشبهة عنهم، إلا أن تحريات مباحث قسم شرطة زفتي بالإضافة إلي تناقض الأقوال، ومراجعة الكاميرات، وتحليل مسار الأحداث، كشف الحقيقة كاملة.

إخطار رسمي بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا  بنتائج التحريات من الرائد محمد الذهبي رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، بتمكنه ومعاونوه تحت إشراف فرع البحث الجنائي بزفتي والسنطة بقيادة العقيد محمد صقر ووكيليه محمد سرحان وحسام قطامش، من ضبط المتهمين الاربعة، حيث تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عرض المتهمين على النيابة العامة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جثة شاب إنهاء حياة زفتي خلافات سيدة

