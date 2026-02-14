قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد مساء يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2025/26.

تأتي المباراة ضمن فعاليات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، معقل الفريق الملكي.
 

ترتيب الفريقين قبل المواجهة

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

على الجانب الآخر، يأتي ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، ما يجعل المباراة مهمة للفريقين، خصوصًا ريال مدريد في سباق المنافسة على اللقب.

فارق الراحة بين الفريقين

يستفيد ريال مدريد من فترة راحة أطول مقارنة بريال سوسيداد، بعد أن ودع الملكي منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ16، مما منحه فرصة للتركيز على الدوري.

أما ريال سوسيداد، فقد خاض مباراة قوية مؤخرًا في ذهاب نصف نهائي كأس الملك ضد أتلتيك بلباو يوم الثلاثاء الماضي، ما قد يؤثر على لياقة الفريق البدنية.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:
 

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.
  • خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا.
  • خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

التطلعات والأهداف

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز للحفاظ على الضغط على برشلونة المتصدر، بينما يأمل ريال سوسيداد في مفاجأة الفريق الملكي وتحسين موقعه في ترتيب الدوري.


 

