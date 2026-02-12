ضربة موجعة لـ ريال مدريد.. إصابة بيلينجهام قد تبعده شهرين عن الملاعب

تلقى ريال مدريد صدمة قوية بعد تطورات جديدة بشأن إصابة نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، والتي تبدو أسوأ مما تم تشخيصه في البداية، ما يهدد بغيابه لفترة أطول خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

إصابة مبكرة وقلق فوري

تعرض بيلينجهام للإصابة خلال الدقائق العشر الأولى من مواجهة رايو فايكانو، بعد اندفاعه نحو خط التماس قبل أن يتوقف فجأة ممسكا بمؤخرة فخذه الأيسر.

وسقط اللاعب على أرضية الملعب في مشهد أثار قلق الجماهير، قبل أن يغادر مباشرة لتلقي العلاج، فيما أظهرت اللقطات التلفزيونية تأثره الشديد.

تشخيص أولي وآمال مؤقتة

الفحوصات الطبية أكدت إصابة في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى. في البداية، قُدرت فترة الغياب بنحو شهر، ما منح الجهاز الفني بصيص أمل بعودته في الوقت المناسب للمواجهات الحاسمة محليًا وأوروبيًا.

مخاوف من غياب أطول

لكن تقارير جديدة، نقلًا عن الصحفي الإسباني رامون ألفاريز دي مون، أشارت إلى أن فترة التعافي قد تمتد إلى شهرين، وهو ما يعني غيابه حتى منتصف أبريل، ليخسر ريال مدريد أحد أهم عناصره في سباق الدوري ودوري الأبطال.

جدول ناري في انتظار الملكي

في حال تأكد الغياب لشهرين، سيفتقد ريال مدريد خدمات بيلينجهام في مباريات قوية بالدوري أمام ريال سوسيداد وأوساسونا وخيتافي وسيلتا فيجو وإلتشي، إضافة إلى ديربي العاصمة أمام أتلتيكو مدريد.

كما سيغيب عن مواجهة بنفيكا في ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وربما مباريات الدور التالي حال التأهل.

أربيلوا في اختبار صعب

يمثل الغياب المحتمل ضربة قوية للمدرب ألفارو أربيلوا، الذي تولى المهمة في يناير، ويواجه الآن أول أزمة كبرى له. بيلينجهام، صاحب الـ22 عاما، سجل 6 أهداف في 28 مباراة هذا الموسم، وكان محورا أساسيا في خط الوسط، ما يضع الجهاز الفني أمام تحد تكتيكي كبير لتعويض غيابه في لحظة فارقة من الموسم.