الأرصاد تحذر: أتربة عالقة واضطراب شديد في ملاحة "المتوسط" اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتتواجد أتربة عالقة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الجديدة 25 14

6 أكتوبر 26 14

بنهــــا 24 14

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 24 15

بلطيم 24 14

المنصورة 24 14

الزقازيق 25 13

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 15

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 06

كاترين 18 03

الطور 26 14

طابا 23 13

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 22 15

السلوم 23 13

سيوة 25 11

رأس غارب 27 17

سفاجا 26 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 31 19

حلايب 28 19

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 29 18

أبرق 27 17

جبل علبة 27 17

رأس حدربة 28 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 26 12

سوهاج 27 12

قنا 30 13

الأقصر 30 15

أسوان 31 15

الوادي الجديد 30 13

أبوسمبل 32 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 32 17

الرياض 34 16

المنامة 29 21

أبوظبي 32 18

الدوحة 30 20

الكويت 33 17

دمشق 17 06

بيروت 19 14

عمان 16 16

القدس 18 08

غزة 21 12

بغداد 24 12

مسقط 26 21

صنعاء 26 06

الخرطوم 36 22

طرابلس 23 14

تونس 18 11

الجزائر 14 09

الرباط 16 18