روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا



أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي الروسية في تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات أوريول وأستراخان وبريانسك وكورسك وليبيتسك ومنطقة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية سبع منها فوق القرم خلال 6 ساعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نفذت 7 ضربات جوية على منشآت الطاقة والوقود والنقل المستخدمة لأغراض عسكرية .

وذكرت الوزارة الروسية في بيان لها : الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 1243 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "فلامنغو" و39 صاروخ "هيمارس".

وأضافت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" بلغت أكثر من 925 جندياً

وتابعت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" بلغت أكثر من 1130 جندياً

وزادت : مجموعة قوات "الشرق" الروسية حيدت أكثر من 2830 جنديا أوكرانيا.

وأكملت : مجموعة قوات "دنيبر" الروسية حيدت نحو 280 جنديا أوكرانيا

وخُتم البيان الروسي بالقول :مجموعة قوات "الشمال" الروسية حيدت أكثر من 1425 جنديا أوكرانيا