قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني
90 دقيقة تحسم الحلم الأفريقي.. حسابات معقدة بين الزمالك والمصري في الجولة الأخيرة للكونفدرالية
الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد و ريال سوسيداد والقناة الناقلة
الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات أتو 3 إيفو وشانجان إيدو بلس 2026
دعاء للميت في آخر شعبان.. بـ3 كلمات تجمع له الرحمات بـ قبره
أمريكا التزمت بأكثر من مليار دولار لمشاريع مجلس السلام في غزة
إلهام شاهين: الحضارة المصرية القديمة أول من أرست أسس الطب في التاريخ
قرار عاجل بشأن أصحاب فيديو معركة الأسلحة والشماريخ في بولاق الدكرور
مختار جمعة: مصر تجاوزت عاصفة 2011 وحافظت على استقرارها بالإيمان بالله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي الروسية في تدمير  20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات أوريول وأستراخان وبريانسك وكورسك وليبيتسك ومنطقة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية سبع منها فوق القرم خلال 6 ساعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نفذت 7 ضربات جوية على منشآت الطاقة والوقود والنقل المستخدمة لأغراض عسكرية .

وذكرت الوزارة الروسية في بيان لها : الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 1243 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "فلامنغو" و39 صاروخ "هيمارس".

وأضافت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" بلغت أكثر من 925 جندياً

وتابعت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" بلغت أكثر من 1130 جندياً

وزادت : مجموعة قوات "الشرق" الروسية حيدت أكثر من 2830 جنديا أوكرانيا.

وأكملت : مجموعة قوات "دنيبر" الروسية حيدت نحو 280 جنديا أوكرانيا

وخُتم البيان الروسي بالقول :مجموعة قوات "الشمال" الروسية حيدت أكثر من 1425 جنديا أوكرانيا

روسيا أوكرانيا طائرة مسيرة وزارة الدفاع الروسية القرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

جانب من الواقعة

انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية

المتهم

استولى على أموال المواطنين.. القبض على نصاب عدادات الكهرباء في القاهرة

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة

الارصاد الجوية

تحذيرات عاجلة من تدهور مستوى الرؤية وتغير حالة الطقس| تفاصيل

سكن لكل المصريين 7

الإسكان توجه تحذيرا عاجلا لأصحاب شقق سكن لكل المصريين 7.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل دوكس يضيف ملخصات صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini

أبل

سهم أبل يهبط 5% بعد تحذير رسمي وتأجيل مزايا الذكاء الاصطناعي

Gemini

قراصنة ترعاهم دول يستغلون Gemini في هجمات تجسسية متقدمة

بالصور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد