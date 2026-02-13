الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ القوات الروسية 7 ضربات جوية على منشآت الطاقة والوقود والنقل المستخدمة لأغراض عسكرية .

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 1243 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "فلامنغو" و39 صاروخ "هيمارس"

وأضافت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" بلغت أكثر من 925 جندياً

وتابعت : خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" بلغت أكثر من 1130 جندياً

وزادت : مجموعة قوات "الشرق" الروسية حيدت أكثر من 2830 جنديا أوكرانيا

وأكملت : مجموعة قوات "دنيبر" الروسية حيدت نحو 280 جنديا أوكرانيا

وخُتم البيان الروسي بالقول :مجموعة قوات "الشمال" الروسية حيدت أكثر من 1425 جنديا أوكرانيا