عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
محافظات

محافظ الغربية يتفقد عددا من المناطق ويقود حملة نظافة ورفع إشغالات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة استمرت نحو 8 ساعات متواصلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من ٢٤ ساعة، حيث بدأ جولته منتصف الليل في مدينة المحلة الكبرى، وشملت شوارع ميدان الششتاوي ونعمان الأعصر والبيّارة وعزبة خضر وسكة زفتى والجمهورية والزراعة والمعهد الديني ، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة الغربية على إعادة الانضباط للشارع ورفع مستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، شدّد محافظ الغربية على إزالة جميع الإشغالات المخالفة التي تعيق حركة المواطنين أو تمثل تعديًا على حرم الطريق، موجّهًا إنذارات حاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، مؤكدًا أن المظهر الحضاري لمدينة المحلة الكبرى خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

كما حرص اللواء أشرف الجندي على التواجد الميداني المباشر وسط فرق العمل، موجّهًا بدفع معدات النظافة وسيارات الكنس ورفع المخلفات، ومتابعة أعمال فرق الإشغالات، والتأكد من إزالة التراكمات أولًا بأول، والتأكد من سير الأعمال وفق خطة زمنية دقيقة، مشددًا على أن الشارع حق أصيل للمواطن، وأن المحافظة لن تتهاون في الحفاظ على نظافة وانضباط المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تشمل كافة مناطق المدينة بشكل يومي ومكثف، وأن التواجد الميداني المستمر يعد الضمان الحقيقي لاستمرار الانضباط والحفاظ على ما تم إنجازه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تمييز بين مناطق بعينها، وأن جميع الفرق تعمل على مدار الساعة لضمان رفع كافة المخالفات وتحسين مستوى النظافة.

تحرك تنفيذي عاجل 

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى، مشددًا على أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يمثل الضمان الحقيقي للحفاظ على ما تم إنجازه، وأن المحافظة ستواصل التواجد الميداني والعمل الجاد لضمان الانضباط الكامل وخدمة المواطن البسيط، مع استمرار الحملات اليومية لمتابعة كل شوارع المدينة، خصوصًا ميدان الششتاوي ونعمان الأعصر والبيّارة وعزبة خضر وسكة زفتى والجمهورية، بما يحقق الانضباط الكامل وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات ردع مخالفين حملة بالغربية نظافة اشغالات

طريقة عمل حمص الشام

