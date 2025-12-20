بحوث الصحراء يستقبل طلاب جامعة طنطا في زيارة تدريبية بسيوة

استقبلت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء زيارة ميدانية وتدريبية لطلاب جامعة طنطا، وذلك في إطار دعم الأنشطة التطبيقية للبحوث وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

يأتي ذلك في إطار تعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، باستمرار الدور التدريبي والتعليمي للمركز، وإشراف الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.



وشهدت الزيارة لقاءً تعريفيًا داخل المحطة، حيث تفقد الطلاب ومرافقيهم الوحدات البحثية والإنتاجية المتعددة بالمحطة، من بينها مركز تجميع وعصر زيت الزيتون، حيث تم التعرف على المراحل المختلفة لعملية العصر باستخدام الأساليب العلمية الحديثة التي تضمن تحقيق أعلى جودة للزيت المستخرج، والوصول إلى أعلى نسبة استخلاص.

وأكد الدكتور رمضان الشافعي رئيس المحطة، على أهمية تدريب الطلاب عمليًا على مراحل تصنيع السماد العضوي (الكومبوست)، حيث تم مناقشة المعاملات التي تُجرى على المخلفات النباتية والحيوانية، وطرق الخلط والإضافات الحيوية التي تساعد على سرعة التحلل، والحصول على سماد عضوي متوازن غني بالعناصر الغذائية اللازمة للنباتات وبدرجة حموضة (PH) مناسبة.

كما اطلع الطلاب على وحدة الإنتاج الحيواني، وتعرفوا على أساليب تنفيذ البحوث التطبيقية الخاصة بتغذية الحيوان، وبرامج التحصين والوقاية الصحية للقطيع، إلى جانب إمدادهم بخبرات عملية في مجال تربية السلالات الحيوانية المميزة بواحة سيوة.

وشملت الزيارة متابعة العمليات الزراعية الجارية على نخيل البلح السيوي، وبداية أعمال الخدمة الشتوية للأشجار المعمرة، بالإضافة إلى زراعة النباتات الحولية المستخدمة في البحوث التطبيقية بالمحطة.

وأبدى الطلاب إعجابهم بالخدمات البيئية والمجتمعية التي تقدمها المحطة لأهالي واحة سيوة، والتي تشمل طحن الحبوب وجرش وخلط مكونات الأعلاف وفق النسب العلمية والتطبيقية الصحيحة. وفي ختام الزيارة، تفقد الطلاب وحدة الميكنة الزراعية ونظم الري المطور بالمحطة، معربين عن تقديرهم للجهود البحثية المبذولة، ومتمنين استمرار هذا الدور العلمي والتنموي للمحطة.