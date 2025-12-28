للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مكبرة على مطاعم المحلة

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأحد في ختام جولتة التي استمرت ل 9 ساعات بالمحلة، حملة تفتيشية مكبرة للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة على عدد من مطاعم ومحال الوجبات الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى، شملت مناطق ميدان الزراعة وشارع الجلاء ومنشية السلام وشارع نعمان الأعصر والوراقة بنطاق حي أول المحلة، وذلك بمشاركة اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات تمس سلامة الغذاء بشكل مباشر، حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مديرية التموين بتحرير محضرين، الأول بالتحفظ على كمية قدرها 10 كيلوجرامات من كبدة مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل أحد مطاعم الوجبات الجاهزة، بينما تم في المحضر الثاني التحفظ على 60 كيلوجرامًا من اللحم المفروم المستخدم في الحواوشي لاشتباه عدم الصلاحية بأحد المطاعم، ليصل إجمالي اللحوم المتحفظ عليها إلى 70 كيلوجرامًا.

كما حررت مديرية التموين عدد محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما أسفرت حملات مديرية الصحة عن إعدام 40 كيلوجرامًا من أجنحة ورقاب الدجاج غير الصالحة، وتحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، إلى جانب اختيار حي أول المحلة عدد 3 منشآت تبين إدارتها دون ترخيص قانوني.

ومن جانبها، حررت هيئة سلامة الغذاء عدد 6 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملة إلى 19 محضرًا متنوعًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات واضحة وحاسمة بعدم السماح بأي تجاوز يهدد صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مدار الساعة، ولن يتم التهاون مع أي منشأة تتلاعب بصحة الناس أو تخالف القوانين المنظمة. وقال المحافظ: “لن نسمح بتقديم غذاء غير آمن للمواطنين، وكل من يثبت مخالفته سيُحاسب حسابًا رادعًا دون استثناء، فصحة المواطن وكرامته على رأس أولويات الدولة.”

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات ستستمر بشكل يومي

ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب فقط، بل ضمان تقديم غذاء آمن يليق بالمواطن وكسب ثقته ورضاه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط وحماية الصحة العامة.