وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.. محافظ الغربية يقود حملة تفتيشية مكبرة على مطاعم المحلة

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الأحد في ختام جولتة التي استمرت ل 9 ساعات بالمحلة، حملة تفتيشية مكبرة للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة على عدد من مطاعم ومحال الوجبات الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى، شملت مناطق ميدان الزراعة وشارع الجلاء ومنشية السلام وشارع نعمان الأعصر والوراقة بنطاق حي أول المحلة، وذلك بمشاركة اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وهيئة سلامة الغذاء والأجهزة التنفيذية المعنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات تمس سلامة الغذاء بشكل مباشر، حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مديرية التموين بتحرير محضرين، الأول بالتحفظ على كمية قدرها 10 كيلوجرامات من كبدة مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل أحد مطاعم الوجبات الجاهزة، بينما تم في المحضر الثاني التحفظ على 60 كيلوجرامًا من اللحم المفروم المستخدم في الحواوشي لاشتباه عدم الصلاحية بأحد المطاعم، ليصل إجمالي اللحوم المتحفظ عليها إلى 70 كيلوجرامًا.

تحسين خدمات المواطنين 

كما حررت مديرية التموين عدد محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، فيما أسفرت حملات مديرية الصحة عن إعدام 40 كيلوجرامًا من أجنحة ورقاب الدجاج غير الصالحة، وتحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، إلى جانب اختيار حي أول المحلة عدد 3 منشآت تبين إدارتها دون ترخيص قانوني.

ومن جانبها، حررت هيئة سلامة الغذاء عدد 6 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملة إلى 19 محضرًا متنوعًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات واضحة وحاسمة بعدم السماح بأي تجاوز يهدد صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مدار الساعة، ولن يتم التهاون مع أي منشأة تتلاعب بصحة الناس أو تخالف القوانين المنظمة. وقال المحافظ: “لن نسمح بتقديم غذاء غير آمن للمواطنين، وكل من يثبت مخالفته سيُحاسب حسابًا رادعًا دون استثناء، فصحة المواطن وكرامته على رأس أولويات الدولة.”

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات ستستمر بشكل يومي

ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع المتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب فقط، بل ضمان تقديم غذاء آمن يليق بالمواطن وكسب ثقته ورضاه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط وحماية الصحة العامة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات ردع مخالفين حملات مرورية المحلات المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين بسوهاح

المتهمين

رشاوى انتخابية.. القبض على أنصار مرشح بسوهاج

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

