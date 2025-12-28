من قلب قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لتوصيل الخدمة للمواطنين

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بجولة مفاجئة داخل قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى، استهدفت الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الإنجاز ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل القرى، مع التأكيد على أن المواطن هو في قلب الأولويات.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التجول سيرًا على الأقدام في عدد من شوارع القرية ومداخلها، حيث تابع بنفسه آخر المستجدات في المشروع، ووقف على أماكن تجمع مياه الصرف، وأكد للمواطنين أن الأعمال جارية بوتيرة متسارعة، موجّهًا الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال، وقال لأهالي القرية: “أنا هنا عشان خدمتكم.. هدفنا إن كل مواطن يشعر بالفرق على الأرض”.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تابع المحافظ حالة النظافة العامة بالقرية، وأصدر توجيهات مشددة برفع التراكمات على الفور، وتكثيف تواجد معدات النظافة يوميًا، مؤكدًا أن “كل قرية في الغربية لها الحق في خدمات نظيفة ومنتظمة، ولا فرق بين قرية ومدينة، وكل مواطن يستحق حياة كريمة وخدمات عالية الجودة”.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر، حيث أشاد المواطنون بالحضور الميداني للمحافظ واعتبروا أن هذا التواجد يعكس اهتمام الدولة بحل مشكلاتهم على الأرض، مؤكّدين أن سرعة الاستجابة والتوجيهات الفورية تعكس حرص القيادة على متابعة كل تفاصيل حياة المواطن اليومية.

حل مشكلات المواطنين

وشدد اللواء أشرف الجندي على الاستمرار في المتابعة اليومية لما يتم تنفيذه من أعمال بالمشروع، والالتزام الكامل بتوصيل الخدمة لأهالي كفر حجازي على أكمل وجه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب كل المبادرات التنموية والخدمية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة في العمل الميداني.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة التي يقوم بها لمتابعة مدى الالتزام بالخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التواجد المباشر في الشوارع هو السبيل الأمثل لفهم المشكلات ومعالجتها بشكل عاجل، مضيفًا: “القرية المصرية تستحق خدمات محترمة ومنتظمة، وهدفنا أن يشعر كل مواطن بأن هناك متابعة حقيقية وأن أعمال تُنفذ على الأرض”.

رفع الأثر إيجابي

وأعرب عدد من أهالي قرية كفر حجازي عن تقديرهم للزيارة الميدانية، مؤكدين أن توجيهات المحافظ المباشرة وتواجده على أرض القرية تركت أثرًا إيجابيًا كبيرًا، وعكست حرص الدولة على حل المشكلات بشكل عملي وملموس، مع استمرار متابعة كل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات وضمان راحة المواطنين.

وفي السياق ذاته، استمع المحافظ لشكاوى أهالي شارع منشية كفر حجازي، مؤكدًا على دراسة أسباب المشكلة بشكل دقيق والعمل على حلها بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب، لضمان تقديم حلول عاجلة وفعّالة تُلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين مستوى الخدمات داخل الشارع.