وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من قلب قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لتوصيل الخدمة للمواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بجولة مفاجئة داخل قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى، استهدفت الاستماع المباشر لشكاوى المواطنين ومتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الإنجاز ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل القرى، مع التأكيد على أن المواطن هو في قلب الأولويات.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التجول سيرًا على الأقدام في عدد من شوارع القرية ومداخلها، حيث تابع بنفسه آخر المستجدات في المشروع، ووقف على أماكن تجمع مياه الصرف، وأكد للمواطنين أن الأعمال جارية بوتيرة متسارعة، موجّهًا الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال، وقال لأهالي القرية: “أنا هنا عشان خدمتكم.. هدفنا إن كل مواطن يشعر بالفرق على الأرض”.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تابع المحافظ حالة النظافة العامة بالقرية، وأصدر توجيهات مشددة برفع التراكمات على الفور، وتكثيف تواجد معدات النظافة يوميًا، مؤكدًا أن “كل قرية في الغربية لها الحق في خدمات نظيفة ومنتظمة، ولا فرق بين قرية ومدينة، وكل مواطن يستحق حياة كريمة وخدمات عالية الجودة”.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من الأهالي واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر، حيث أشاد المواطنون بالحضور الميداني للمحافظ واعتبروا أن هذا التواجد يعكس اهتمام الدولة بحل مشكلاتهم على الأرض، مؤكّدين أن سرعة الاستجابة والتوجيهات الفورية تعكس حرص القيادة على متابعة كل تفاصيل حياة المواطن اليومية.

حل مشكلات المواطنين 

وشدد اللواء أشرف الجندي على الاستمرار في المتابعة اليومية لما يتم تنفيذه من أعمال بالمشروع، والالتزام الكامل بتوصيل الخدمة لأهالي كفر حجازي على أكمل وجه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب كل المبادرات التنموية والخدمية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة في العمل الميداني.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة التي يقوم بها لمتابعة مدى الالتزام بالخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن التواجد المباشر في الشوارع هو السبيل الأمثل لفهم المشكلات ومعالجتها بشكل عاجل، مضيفًا: “القرية المصرية تستحق خدمات محترمة ومنتظمة، وهدفنا أن يشعر كل مواطن بأن هناك متابعة حقيقية وأن أعمال تُنفذ على الأرض”.

رفع الأثر إيجابي 

وأعرب عدد من أهالي قرية كفر حجازي عن تقديرهم للزيارة الميدانية، مؤكدين أن توجيهات المحافظ المباشرة وتواجده على أرض القرية تركت أثرًا إيجابيًا كبيرًا، وعكست حرص الدولة على حل المشكلات بشكل عملي وملموس، مع استمرار متابعة كل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات وضمان راحة المواطنين.

وفي السياق ذاته، استمع المحافظ لشكاوى أهالي شارع منشية كفر حجازي، مؤكدًا على دراسة أسباب المشكلة بشكل دقيق والعمل على حلها بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب، لضمان تقديم حلول عاجلة وفعّالة تُلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين مستوى الخدمات داخل الشارع.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين بسوهاج

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين بسوهاح

المتهمين

رشاوى انتخابية.. القبض على أنصار مرشح بسوهاج

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

