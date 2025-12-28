قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيطري الغربية: الكشف وتقديم العلاج لـ 422 حيوانا وماشية وصرف التحصينات والأدوية

حملات بيطرية بالغربية
حملات بيطرية بالغربية
الغربية أحمد علي

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بعزبة عرفان التابعة لمركز السنطة في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة " حياة كريمة".

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ، وبالتعاون مع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

حملات مرورية بيطرية

وأشارت الدكتورة  نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة التى ضمت الدكتور السيد الصاوى مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور أحمد شوقى مدير الإدارة البيطرية بمركز السنطة، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 422 حيوان وماشية ،و1200طائر وصرف التحصينات والأدوية.

رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات 

وأضافت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

