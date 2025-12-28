استجابة لشكاوى المواطنين ..محافظ الغربية يزور عيادة ابن سينا بالمحلة

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، زيارة مفاجئة لعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة منظومة التأمين الصحي، واستجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى بعض الخدمات داخل العيادة، حيث حرص المحافظ على الوقوف بنفسه على طبيعة الأوضاع داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الزيارة، تجول محافظ الغربية داخل أقسام العيادة المختلفة، وحرص على التحدث المباشر مع المرضى والمترددين، خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واستمع بعناية إلى ملاحظاتهم المتعلقة بمواعيد الكشف وصرف الأدوية، مؤكدًا لهم أن مطالبهم محل اهتمام كامل، وأن تحسين مستوى الخدمة حق أصيل لكل مواطن، قائلاً: «مطالبكم فوق راسي.. ومن حقكم خدمة طبية محترمة تليق بكرامتكم».

حل مشكلات مرضي التأمين الصحي

كما تفقد المحافظ صالات الانتظار والصيدلية، وتابع بنفسه آلية صرف الأدوية، واطمأن على توافر العلاج والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التأمين الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على ضرورة التعامل الإنساني وتقديم الخدمة دون تعقيد أو تأخير.

وشملت الجولة تفقد صيدلية الاسم التجاري التي تم افتتاحها مؤخرًا داخل العيادة، باعتبارها إحدى الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي لتيسير حصول المنتفعين على الأدوية، حيث وجه المحافظ بأهمية حسن إدارتها بما يحقق الهدف منها ويخفف عن المرضى مشقة البحث عن العلاج.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين، وسرعة التعامل مع الحالات المختلفة، والمتابعة اليومية للمخزون الدوائي، مع التنسيق الفوري مع فرع التأمين الصحي حال وجود أي نواقص، مؤكدًا أن أي تقصير في الخدمة أو سوء معاملة للمواطنين أمر غير مقبول على الإطلاق.

تحسين خدمات علاجية

وأكد محافظ الغربية أن العاملين بالقطاع الصحي يؤدون رسالة إنسانية قبل أن تكون وظيفة، وأن رضا المريض هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يأتي على رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد أهم ركائز جودة الحياة، وأن الدعم مستمر لتطوير منشآت التأمين الصحي وتهيئة بيئة عمل مناسبة تضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تكثيف المرور الميداني

كما وجّه المحافظ بزيادة عدد الأطباء خلال فترات الذروة، وتكثيف المرور الميداني من مسؤولي التأمين الصحي، مع الاهتمام الدائم بنظافة العيادة وصيانة الأجهزة الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وفي ختام جولته، كلّف اللواء أشرف الجندي الدكتور كريم بركات، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، بإعداد تقرير تفصيلي حول الملاحظات التي أبداها المواطنون أثناء الزيارة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية اليومية هي الطريق الحقيقي لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطن، الذي يظل الهدف الأول لكل أجهزة الدولة.