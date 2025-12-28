قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين ..محافظ الغربية يزور عيادة ابن سينا بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، زيارة مفاجئة لعيادة ابن سينا للتأمين الصحي بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة منظومة التأمين الصحي، واستجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن مستوى بعض الخدمات داخل العيادة، حيث حرص المحافظ على الوقوف بنفسه على طبيعة الأوضاع داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من انتظام العمل وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الزيارة، تجول محافظ الغربية داخل أقسام العيادة المختلفة، وحرص على التحدث المباشر مع المرضى والمترددين، خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، واستمع بعناية إلى ملاحظاتهم المتعلقة بمواعيد الكشف وصرف الأدوية، مؤكدًا لهم أن مطالبهم محل اهتمام كامل، وأن تحسين مستوى الخدمة حق أصيل لكل مواطن، قائلاً: «مطالبكم فوق راسي.. ومن حقكم خدمة طبية محترمة تليق بكرامتكم».

حل مشكلات مرضي التأمين الصحي 

كما تفقد المحافظ صالات الانتظار والصيدلية، وتابع بنفسه آلية صرف الأدوية، واطمأن على توافر العلاج والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التأمين الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشددًا على ضرورة التعامل الإنساني وتقديم الخدمة دون تعقيد أو تأخير.

وشملت الجولة تفقد صيدلية الاسم التجاري التي تم افتتاحها مؤخرًا داخل العيادة، باعتبارها إحدى الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي لتيسير حصول المنتفعين على الأدوية، حيث وجه المحافظ بأهمية حسن إدارتها بما يحقق الهدف منها ويخفف عن المرضى مشقة البحث عن العلاج.

وشدد اللواء أشرف الجندي على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين، وسرعة التعامل مع الحالات المختلفة، والمتابعة اليومية للمخزون الدوائي، مع التنسيق الفوري مع فرع التأمين الصحي حال وجود أي نواقص، مؤكدًا أن أي تقصير في الخدمة أو سوء معاملة للمواطنين أمر غير مقبول على الإطلاق.

تحسين خدمات علاجية 

وأكد محافظ الغربية أن العاملين بالقطاع الصحي يؤدون رسالة إنسانية قبل أن تكون وظيفة، وأن رضا المريض هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يأتي على رأس أولويات المحافظة باعتباره أحد أهم ركائز جودة الحياة، وأن الدعم مستمر لتطوير منشآت التأمين الصحي وتهيئة بيئة عمل مناسبة تضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تكثيف المرور الميداني 

كما وجّه المحافظ بزيادة عدد الأطباء خلال فترات الذروة، وتكثيف المرور الميداني من مسؤولي التأمين الصحي، مع الاهتمام الدائم بنظافة العيادة وصيانة الأجهزة الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وفي ختام جولته، كلّف اللواء أشرف الجندي الدكتور كريم بركات، مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، بإعداد تقرير تفصيلي حول الملاحظات التي أبداها المواطنون أثناء الزيارة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية اليومية هي الطريق الحقيقي لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطن، الذي يظل الهدف الأول لكل أجهزة الدولة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات علاجية مرضي التأمين الصحي عيادة ابن سينا المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

النائب علاء عبد النبي

برلماني: حالة من التخوف لدى المواطنين من تداعيات قانون الإيجار القديم

الدكتور شريف الشربيني - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة

وزير الإسكان: مدينة العلمين الجديدة ليست مخصصة للأغنياء كما يُشاع

صورة تعبيرية

الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الإنترنت طبقا للقانون

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد