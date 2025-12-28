الزمالك يتقدم على بلدية المحلة 1-0 في الشوط الأول بكأس مصر

تقدم نادي الزمالك على منافسه بلدية المحلة بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد عواد.

ـ خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر.

ـ خط الوسط: محمود جهاد – ناصر ماهر – محمد حمد.

ـ خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – وأحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وعلي عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم وسيف جعفر وأحمد صفوت وأنس وائل وحازم أسامة وعدي الدباغ.