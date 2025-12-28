قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك ضد بلدية المحلة الأبرز.. مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر
كأس مصر
إسراء أشرف

تستضيف منافسات كأس مصر اليوم الأحد 3 مواجهات قوية ضمن البطولة الأعرق في مصر، والتي تحظى بأهمية كبيرة نظرًا لقيمة اللقب التاريخي ومشاركة الفرق الكبرى فيها.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة في مباراة مرتقبة بدور الـ32 لموسم 2025-2026، حيث يحل الأبيض ضيفًا على ملعب المقاولون العرب.

ويسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي رفع شعار "لا بديل عن الفوز"، خاصة بعد الخسارة أمام سموحة في بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أثارت غضب الجماهير.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال مواجهة بلدية المحلة لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة، ومواصلة مشوار الفريق في كأس مصر، البطولة التي توج بها الزمالك الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

في المقابل، يسعى بلدية المحلة لتقديم مفاجأة كبيرة وإقصاء الزمالك، مستفيدًا من حماس لاعبيه ورغبتهم في تقديم أداء مميز أمام أحد كبار الكرة المصرية.

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم الأحد:

الزمالك × بلدية المحلة: 2:30 ظهرًا (دور الـ32)

البنك الأهلي × إنبي: 2:30 ظهرًا (دور الـ16)

حرس الحدود × سموحة: 2:30 ظهرًا (دور الـ16)

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات كأس مصر حصريًا، عبر شاشتها الرسمية والتطبيق الإلكتروني الخاص بها.

