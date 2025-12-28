محافظة الجيزة: رفع 500 طن مخلفات بالمنيرة الغربية وحملة مكثفة بشوارع البوهي والقومية والمطار

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار الحملات المكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمختلف الأحياء في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتابع المحافظ نتائج الحملات التي نفذتها هيئة النظافة والتجميل بحي المنيرة الغربية والتي أسفرت عن رفع المخلفات والرتش من أرض المطحن بإجمالي ٥٠٠ طن من خلال تنفيذ ٢٥ نقلة وذلك ضمن حملة ليلية مكبرة استهدفت إزالة التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

كما شملت الأعمال تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بشوارع المطار، والبوهي، والقومية العربية بنطاق المنيرة الغربية، بما يسهم في تحسين كفاءة الشوارع وتحقيق بيئة نظيفة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة على مدار اليوم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مشددًا على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على ما يتم إنجازه.

تمت الأعمال تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة.