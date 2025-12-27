قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا
منخفض جوي وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس ليلة راس السنة
بعد إعلان مدبولي المفاجئ.. خطة النواب: الحكومة تتخذ إجراءات كثيرة لخفض الدين العام
الوطنية للانتخابات: تلقينا 31 شكوى عبر الخط الساخن بشأن التصويت بـ19 دائرة ملغاة
أحدها غير صحيحة.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 5 شكاوى من 3 أحزاب وتم حلها
بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص
لميس الحديدي: الامتحان الحقيقي للحكومة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال غلق اللجان الانتخابية بنطاق دائرتي إمبابة والمنيرة الغربية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة اللجان وبحث أي احتياجات طارئة عقب انتهاء اليوم الأول وسرعة تلبيتها و التعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات ورفع التعديات والمخلفات أولًا بأول في محيط اللجان وذلك استعدادًا لفعاليات اليوم الثاني للانتخابات غدًا الخميس.
وحرص المحافظ على التأكد من تمام الاستعدادات الخاصة بمختلف الجهات لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني، مؤكدًا على جميع المسؤولين ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير مناخ ملائم يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

محافظة الجيزة اخبار الجيزة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

القليوبية .. ضبط 13 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملة مكبرة بالعبور

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية

أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات النواب وغلق اللجان دون معوقات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد