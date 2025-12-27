محافظ الجيزة يتابع غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال غلق اللجان الانتخابية بنطاق دائرتي إمبابة والمنيرة الغربية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء أحياء إمبابة والمنيرة الغربية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة اللجان وبحث أي احتياجات طارئة عقب انتهاء اليوم الأول وسرعة تلبيتها و التعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات ورفع التعديات والمخلفات أولًا بأول في محيط اللجان وذلك استعدادًا لفعاليات اليوم الثاني للانتخابات غدًا الخميس.

وحرص المحافظ على التأكد من تمام الاستعدادات الخاصة بمختلف الجهات لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني، مؤكدًا على جميع المسؤولين ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير مناخ ملائم يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.