محافظ الجيزة يبحث مع مستشار رئيس الجمهورية مشروعات تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والتراثية

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي وذلك بديوان عام المحافظة لبحث ومناقشة مشروعات التطوير الجارية بمحيط المواقع الأثرية والتراثية والطرق والمحاور المؤدية إليها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية.

وأعرب محافظ الجيزة عن تقديره للتعاون القائم مع اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات تطوير المناطق ذات الطابع الأثري بما يحقق الحفاظ على الهوية التاريخية ويدعم المقومات السياحية إلى جانب تحسين كفاءة الطرق والمحاور والخدمات المرتبطة بها.

وفي سياق متصل أشاد اللواء دكتور خالد فودة بحجم الجهود التي بذلتها محافظة الجيزة في تنفيذ أعمال التطوير مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس رؤية واضحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية وبما يواكب مكانة مصر التاريخية والسياحية.

كما أعرب اللواء خالد فودة عن تقديره لكافة فرق العمل والعاملين المشاركين في تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير مشيرًا إلى أن التنسيق الجيد والالتزام بالمعايير التخطيطية أسهما في خروج الأعمال بصورة حضارية متميزة.

وخلال اللقاء جرى استعراض ومناقشة عدد من المشروعات الجارية والمستقبلية التي تستهدف تطوير المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والتراثية وتحسين مسارات الحركة والربط المروري بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتحسين تجربة الزائرين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار العمل على تنفيذ مشروعات التطوير وفق البرامج الزمنية المحددة مع المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث الحضاري لمحافظة الجيزة.

حضر اللقاء كل من المستشار هاني محمد والمستشار محمد جابر المستشارين القانونيين للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وعزة وهدان مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالجيزة والدكتورة سماح عفيفي مدير غرفة العمليات بالمحافظة ورؤساء أحياء الهرم وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور ومركز العياط .