محافظ الغربية يضرب بيد من حديد ويقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالمحلة

قـاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة المحلة الكبرى، شملت مناطق منشية البكري والجمهورية والشعبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على هيبة القانون وحقوق المواطنين، حيث أشرف المحافظ بنفسه ميدانيًا على أعمال الإزالة وتابع تنفيذها لحظة بلحظة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تعديات أو مخالفات دون استثناء.

توجيهات محافظ الغربية

وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أكمل وجه، حيث شدد محافظ الغربية على أن أي مخالفة تمثل اعتداءً صريحًا على حق الدولة والمواطن، ولن يُسمح بفرض الأمر الواقع تحت أي ظرف، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف القضاء على مخالفات البناء من جذورها، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

ردع مخالفين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالف، وأن القانون سيتم تطبيقه بكل حسم وقوة، مشددًا على أن الحملات المكبرة ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، وأنه لن يكون هناك تمييز بين مخالف وآخر، قائلاً: “لا تراجع عن مواجهة مخالفات البناء، ولن نسمح بإهدار حق الدولة أو الإضرار بالمواطنين، وكل من يخالف سيُحاسب حسابًا رادعًا وفقًا للقانون”.

وأوضح محافظ الغربية أن التنسيق الكامل مع قوات الأمن ساهم في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتأمين مواقع العمل، مؤكدًا أن الحفاظ على التخطيط العمراني السليم ومنع العشوائيات يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تستهدف بالأساس حماية المواطن البسيط وضمان بيئة عمرانية آمنة ومنظمة.

تحرك عاجل

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ولن تسمح بأي خروج على القانون، داعيًا المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للبناء والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا في ظل الانضباط وسيادة القانون.