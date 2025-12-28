قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يضرب بيد من حديد ويقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قـاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدينة المحلة الكبرى، شملت مناطق منشية البكري والجمهورية والشعبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والحفاظ على هيبة القانون وحقوق المواطنين، حيث أشرف المحافظ بنفسه ميدانيًا على أعمال الإزالة وتابع تنفيذها لحظة بلحظة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تعديات أو مخالفات دون استثناء.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أكمل وجه، حيث شدد محافظ الغربية على أن أي مخالفة تمثل اعتداءً صريحًا على حق الدولة والمواطن، ولن يُسمح بفرض الأمر الواقع تحت أي ظرف، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك وفق خطة واضحة تستهدف القضاء على مخالفات البناء من جذورها، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

ردع مخالفين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالف، وأن القانون سيتم تطبيقه بكل حسم وقوة، مشددًا على أن الحملات المكبرة ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ بكافة مراكز ومدن المحافظة، وأنه لن يكون هناك تمييز بين مخالف وآخر، قائلاً: “لا تراجع عن مواجهة مخالفات البناء، ولن نسمح بإهدار حق الدولة أو الإضرار بالمواطنين، وكل من يخالف سيُحاسب حسابًا رادعًا وفقًا للقانون”.

وأوضح محافظ الغربية أن التنسيق الكامل مع قوات الأمن ساهم في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتأمين مواقع العمل، مؤكدًا أن الحفاظ على التخطيط العمراني السليم ومنع العشوائيات يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تستهدف بالأساس حماية المواطن البسيط وضمان بيئة عمرانية آمنة ومنظمة.

تحرك عاجل 

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية بقوة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ولن تسمح بأي خروج على القانون، داعيًا المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للبناء والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا في ظل الانضباط وسيادة القانون.

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حملات مرورية إزالة تعديات ومخالفات البناء شوارع المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

.بدء اجتماع إسكان الشيوخ بحضور وزير الإسكان لمناقشة خطة عمل الوزارة

بحضور شريف الشربيني..بدء اجتماع لجنة إسكان الشيوخ لمناقشة خطة عمل الوزارة

النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ

المصريين الأحرار يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: جنود بمعركة البناء

النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو مجلس النواب

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد