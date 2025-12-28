قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة اليوم، الأحد، في دور الـ32 من كأس مصر، لكنه سيخوض المباراة وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفريق.

ويغيب عن الأبيض في لقاء الغد عدد من لاعبيه الدوليين بسبب التواجد مع منتخباتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهم: محمد صبحي، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

كما يغيب التونسي سيف الدين الجزيري والأنجولي شيكو بانزا لخوض منافسات أمم إفريقيا مع منتخبيهما.

إلى جانب ذلك، يفتقد الزمالك خدمات ثلاثة لاعبين بسبب الإصابات وهم: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، وأحمد ربيع. كما يغيب محمد السيد، أحمد حمدي، المغربي محمود بنتايج، عمرو ناصر، وآدم كايد.

وتضم قائمة الزمالك الرسمية للمباراة العناصر التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة – أحمد شريف – خوان بيزيرا
خط الهجوم: ناصر منسي –عدي الدباغ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي الزمالك لتجاوز أزمته الأخيرة واستعادة ثقة جماهيره، مع مواجهة صعبة أمام بلدية المحلة على ملعب المقاولون العرب.

غيابات الزمالك الزمالك نادي الزمالك بلدية المحلة كأس مصر

