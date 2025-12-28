الزمالك يواجه بلدية المحلة في اختبار حاسم لمستقبل الجهاز الفني بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام بلدية المحلة اليوم الأحد في تمام الساعة 2:30 عصرًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي يسعى لتصحيح مسار الفريق واستعادة ثقة الجماهير بعد الأداء المتواضع في بطولة كأس عاصمة مصر، والذي أثار حالة من الغضب بين أنصار القلعة البيضاء.

ولا تقتصر أهمية اللقاء على التأهل للدور المقبل، بل يمثل اختبارًا حقيقيًا لمستقبل الجهاز الفني، خاصة أن إدارة الزمالك حددت التتويج بكأس مصر هدفًا رئيسيًا للموسم الحالي، ويبدو أن مصير الجهاز الفني مرتبط بنتيجة المباراة بشكل كبير.

وجاءت قائمة الزمالك الرسمية للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة – أحمد شريف – خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.