محافظ الغربية يقود حملات مكبرة على المطاعم تضبط 72.5 كيلو لحوم فاسدة وتحرر 12 محضرا

وجّه اللواء أشرف الجندي بتكثيف الحملات المكبرة والمفاجئة على المطاعم وأماكن إعداد وتداول الأغذية، بالمحلة ولم يكتفِ بالتوجيه.

من جهه أخري قاد محافظ الغربية حملة تفتيش بعد منتصف الليل على محلات الطعام الجاهز والمشويات بالمحلة، بمشاركة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديرية التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغداء.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 18 كيلو لحوم مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، وضبط 46 كيلو لحوم أخرى مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى 8.5 كيلو كبدة وحواوشي مجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها.

كما تم تحرير 12 محضرًا ما بين مخالفات صحية ونقص اشتراطات وسلامة غذاء، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 72.5 كيلو لحوم غير صالحة للأكل