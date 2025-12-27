قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس
أمير هشام: حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين
أمطار غزيرة على الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ألقى الجثة في أرض زراعية.. حبس زوج خنق زوجته وحرق جثمانها بـ أخميم سوهاج
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أمطار غزيرة على الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت محافظة الغربية اليوم أمطارا غزيرة ورياح وعواصف شديدة محملة بالأتربة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة موجه الصقيع علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

تفاصيل هطول الأمطار 

كما نتج عن  تغيرات الطقس في ارتباك حركة النقل والمواصلات جزئيا الأمر الذي دفع المواطنين إلي إرتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض إلي نزلات البرد القارس.

رفع حالة الطوارئ 


في المقابل أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في توجيهاته إلي روءساء مجال المدن والاحياء ووكلاء الوزرات برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار ،موجها رؤساء المراكز والمدن والاحياء بوضع خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ للوجود بشوارع المحافظة لمواجهة أي طارئ أو تجمع لمياه الأمطار في أي موقع من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في حال سقوط الأمطار والتأكد من جاهزية وصلاحية الأجهزة والمعدات الفنية للتحرك السريع نحو أماكن تجمعات المياه فضلا عن الاستمرار في تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، ومراجعة كافة المباني المتهالكة واتخاذ كافة الإجراءات حيال المنشآت الآيلة للسقوط.

الدفع بسيارات لكسح وشفط مياه 

كما وجه محافظ الغربية بالتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة على شبكات الإنارة وإزالة الوصلات العشوائية الغير مؤمنة وإصلاح كافة العطلات بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولاً واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها.

اخبار محافظة الغربية هطول الأمطار غزيرة موجه صقيع ميادين شوارع كسح وشفط مياه

فوائد الكركم الصحية
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
