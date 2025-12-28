"كفالة طفل يتيم".. مبادرة إنسانية لتأمين احتياجات الأطفال الأيتام بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم عن تدشين جمعية الأورمان مبادرة إنسانية تحت عنوان "كفالة طفل يتيم" تهدف الى دعم الطفل اليتيم فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال توفير علاج للطفل اليتيم وتلقي العلاج المناسب لدى مستشفى طنطا الجامعى، وتوفير أبسط احتياجاته وهى الطعام والتغذية السليمة، وكذلك دعم الأطفال الأيتام فى الجانب التعليمي لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهل أوصيائهم.

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن مبادرة "كفالة طفل يتيم" جاءت تأكيداً على اهتمام المديرية لهذه الشريحة، وتستهدف تلبية وتأمين احتياجات الأطفال الأيتام في قرى ونجوع محافظة الغربية الأشد احتياجاً، فضلًا عن التأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "كفالة طفل يتيم" جاءت استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها فى محافظة الغربية.

ففى الجانب الصحى تسعى الجمعية إلى توفير كفالة وعلاج للطفل اليتيم وتمكينهم من تلقي العلاج المناسب لدى مستشفى طنطا الجامعى، وفى الجانب التعليمي تدعم الجمعية الطفل اليتيم فى الجانب التعليمي لضمان استمرار مسيرته التعليمية، وتخفيف العبء عن كواهله أوصيائه، وذلك من خلال توفير فرص تعليمية جيدة للاطفال الأيتام، وتهيئهم لمستقبل أفضل، وفى جانب الطعام والتغذية حرصت الجمعية على توفير أبسط أحتياجات الطفل اليتيم وهى الطعام والتغذية السليمة وذلك لكي ينمو نمو طبيعي، حيث أن التغذية دوراً مهماً وأساسياً لصحة الطفل وحتى يستطيع جسمه وأعضائه المختلفة النموّ بشكلٍ سليم، ونجحت فى الألاف من ملايين كراتين المواد الغذائية واللحوم وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى وعزب ونجوع محافظة الغربية.

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

وأشار شعبان أن المواطنين يمكنهم دعم كفالة الطفل اليتيم بالتبرع بمبلغ 4500 جنيه، أوكسقط شهرى بمبلغ 440جنيها شهريًا، أو المشاركة بسهم ب 350جنيه، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم كفالة الطفل اليتيم ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأطفال الأيتام.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان فى محافظة الغربية نجحت خلال هذا العام فى موسم شهر رمضان المبارك فى توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية، وفى خلال عيد الفطر المبارك نجحت فى توزيع ملابس جديدة لدعم 3000 أسرة، وفى خلال عيد الأضحى المبارك نجحت فى ذبح عدد (65) عجل بلدى داخل مجزر طنطا العمومى بقرية شبشير الحصة فى طنطا لتوزيعها على الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، فضلا عن توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين ضمن "حملة ستر ودفا وإطعام" .