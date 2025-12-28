استمرار حملات المرور الميدانية لمديرية أوقاف الغربية لضبط العمل الدعوي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة قوية.. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر
محافظ كفر الشيخ يتفقد دورة رفع كفاءة باحثي الشئون القانونية.. صور
وزير الخارجية: مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا وتتواصل مع كل الوزراء بالشرق والغرب
للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026
بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة
وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
ديني

شيماء جمال

تواصل مديرية أوقاف الغربية جهودها المكثفة لضبط منظومة العمل الدعوي، وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري داخل جميع قطاعاتها، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الأوقاف الرامية إلى إحكام المتابعة الميدانية، وضمان حسن سير العمل، وتحقيق رسالة المسجد الدعوية والتوعوية في المجتمع. 

وواصل الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الغربية جولاته الميدانية وحملات المرور المفاجئة على الإدارات الفرعية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف الوقوف على الواقع الفعلي للعمل الإداري والدعوي، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المنظمة، ورصد أي ملاحظات قد تعوق سير العمل أو تؤثر على جودة الأداء. 

خطط العمل الدعوي وقام مدير المديرية اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025 بالمرور على إدارة أوقاف السنطة وإدارة أوقاف زفتى، حيث تابع انتظام العمل داخل الإدارتين، وراجع دفاتر الحضور والانصراف، واطمأن على انضباط العاملين، كما تابع خطط العمل الدعوي المعتمدة، ومدى تنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة، بما يحقق الأهداف المرجوة منها. 

وخلال جولته شدد مدير المديرية على أهمية الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الأوقاف، وتنفيذها بدقة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون بين جميع العاملين، مؤكدًا أن الانضباط الإداري يعد ركيزة أساسية للارتقاء بالعمل الدعوي، وأن أي تهاون في الالتزام الوظيفي ينعكس سلبًا على رسالة المسجد ودوره في خدمة المجتمع. 

كما أكد مدير أوقاف الغربية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والحرص على انتظام الصلوات والدروس والقوافل والندوات الدعوية، ومتابعة أداء الأئمة والخطباء والمؤذنين، والتأكد من التزامهم بالموضوعات المقررة للخطبة والدروس، وبالضوابط المنظمة للعمل الدعوي، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل، وتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية. 

وأشار مدير المديرية إلى أهمية العناية بنظافة المساجد وصيانتها، والاهتمام بالمظهر العام لها، بما يليق بمكانتها وقدسيتها، مشددًا على أن المسجد يجب أن يظل مركز إشعاع ديني وثقافي وتربوي، يسهم في بناء الوعي الصحيح لدى رواد المساجد، ويعزز الانتماء الوطني ويواجه مظاهر التطرف والانحراف الفكري. 

وأكد أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة شاملة وضعتها المديرية لتحقيق الانضباط والالتزام الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء الإداري والدعوي، وتطوير آليات العمل داخل الإدارات والمساجد، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الدعوية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في دور وزارة الأوقاف ورسالتها. 

واختتم مدير مديرية أوقاف الغربية تصريحاته بالتأكيد على استمرار هذه الجولات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي تقصير، والعمل على دعم المتميزين وتحفيزهم، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة، وترسيخ رسالة الأوقاف في خدمة الدين والوطن والإنسان.

