وزير الأوقاف يؤلف أبيات شعر عن برنامج «دولة التلاوة»

ألف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أبيات شعر عن برنامج “دولة التلاوة”، الذى لقى رواجا كبيرا وحقق نجاحا مبهرا.

وقال وزير الأوقاف في أبيات الشعر:

أَرْضُ التِّلَاوَةِ تَبْدُو الْيَوْمَ فِي عِيدٍ

إِذْ أَطْرَبَ النَّاسَ فِيهَا صَوْتُ تَغْرِيدٍ

مِنَ الشَّبَابِ النَّبِيلِ الْحُرِّ قَدْ صَعَدُوا

فِي سُلَّمِ الْمَجْدِ وَالْعَلْيَاءِ وَالْجُودِ

تَنَافَسُوا فَأَبَانُوا عَنْ مَوَاهِبِهِمْ

وَأَبْدَعُوا بَيْنَ تَرْتِيلٍ وَتَجْوِيدٍ

حَنَاجِرٌ صَدَحَتْ بِالذِّكْرِ تُطْرِبُنَا

كَأَنَّهَا الْيَوْمَ مِنْ مِزْمَارِ دَاوُودِ

شُمُوسُ ذِكْرٍ وَتَرْتِيلٍ مُحَبَّرَةٌ

تَكَادُ تُسْمِعُ تَرْتِيلَ ابْنِ مَسْعُودٍ

كَأَنَّهُمْ أَسْمَعُوا الدُّنْيَا بِأَكْمَلِهَا

بِأَنَّنَا أَهْلُ تَنْوِيرٍ وَتَشْيِيدٍ

وَأَنَّ مِصْرَ مَدَى الْأَزْمَانِ مُبْدِعَةٌ

وَأَنَّهَا أَرْضُ أَمْجَادٍ وَتَجْدِيدٍ

وَأَنَّهَا أَرْضُ إِبْدَاعٍ وَمَوْهِبَةٍ

تَسْرِي بِهَا فِي ثَنَايَا كُلِّ مَوْلُودٍ

فَيَا شُمُوسَ بِلَادِي أَشْرِقِي أَبَدًا

وَيَا نَسَائِمَ فَجْرِ صُعُودِهَا عُودِي

برنامج "دولة التلاوة"

برنامج "دولة التلاوة" لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، بل يسعى أيضًا إلى اكتشاف المواهب الجديدة في مجال تجويد وترتيل القرآن الكريم. يذاع البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch it.

مشاركة واسعة في الاختبارات

شهدت اختبارات البرنامج إقبالًا كبيرًا، حيث شارك في هذه المسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر.

وقد خضعت هذه المسابقة لاختبارات صارمة، بدأت من تصفيات واسعة تم تقليصها إلى أفضل 32 متسابقًا للوصول إلى الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم كبار القامات الدينية

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من مجموعة من كبار القامات العلمية والدينية في مصر والعالم الإسلامي، حيث تضم اللجنة:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

الشيخ طه النعماني: قارئ قرآن.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، مثل:

الدكتور أسامة الأزهري: وزير الأوقاف.

الدكتور علي جمعة: عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي.

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز برنامج دولة التلاوة 3.5 مليون جنيه مصري، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم. علاوة على ذلك، سيشرفان بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

دور البرنامج في دعم المواهب القرآنية

تعتبر مسابقة "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وتطوير فنون التلاوة المصرية الأصيلة.

يساهم البرنامج في تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.