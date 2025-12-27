قوات الاحتلال تنفذ عمليات تهجير قسري وتحول منازل لثكنات عسكرية بالضفة الغربية

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، و تهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.

النزوح قسرا

و قال شهود عيان: "قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا"، موضحين أن "قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأشاروا إلى أن "آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية".