إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات إضافية إلى بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل المواطنين الفلسطينيين منذ عدة ساعات.

وكانت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، أفادت بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر مباشرة بتشديد الإجراءات القمعية ضد بلدة قباطية، مسقط رأس منفذ العملية المزدوجة، وذلك في أعقاب عملية الدهس والطعن التي وقعت في مدينة بيسان داخل الأراضي المحتلة، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.



