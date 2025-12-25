مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية

اقتحم مئات المستوطنين ، اليوم /الخميس/، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن 568 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية، بحماية جنود وشرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل لاستمرار الاعمال الإجرامية والاعتداءات الإسرائيلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، مالايقل عن 23 فلسطينيا من بينهم أسرى محررين ، من مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من شرق بيت لحم، بعد مداهمة منازل عائلاتهم، كما اعتقلت خمسة فلسطينيين من قريتي كفر عين، وعارورة شمال غرب مدينة رام الله، بينهم ثلاثة أسرى محررين،عقب دهم منازلهم في كفر عين وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين اثنين، ودمرت محتويات منازل، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بالإضافة لاعتقال ثلاثة فتية من بيت حنينا، بالقدس المحتلة، ذلك عقب دهم منازلهم في البلدة وتفتيشها، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين، خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وشابا من مدينة قلقيلية، ومواطنة من مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، بالإضافة إلى مواطن من بلدة رافات، شمال غرب القدس المحتلة، ومواطن من مدينة نابلس، وهو طالب في جامعة النجاح واقتحمت قرى عدة في المحافظة.