محافظ الغربية يتابع حملات سلامة الغذاء المكبرة بالمراكز والمدن

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نتائج الحملات المكبرة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بجميع المراكز والمدن والقرى، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ومتابعة المعروض من السلع داخل المحال والمطاعم والسوبر ماركت، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة التداول، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تسلل أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية غير الصالحة، شملت ضبط 750 كيلوجرامًا من الدهون واللحوم المفرومة التي تبين احتواؤها على مخلفات وفضلات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، وضبط 350 كيلوجرامًا من الفراخ والبسطرمة واللانشون منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 2 طن و300 كيلوجرام من أسماك الهارينج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط طن رنجة بها تهتكات ودود وغير صالحة ظاهريًا، فضلًا عن ضبط 750 كيلوجرامًا من السمسم المصاب بالسوس وحبوب التبخير وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

ردع مخالفين

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش، ومكسرات ومكسبات طعم تحتوي على سوس حي وغير صالحة للاستهلاك، وضبط 400 عبوة عسل نحل وخل تفاح مغشوش، إلى جانب ضبط 25344 عبوة حلويات بها غش تجاري ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مع الإعدام لما يثبت عدم صلاحيته، وإحالة الوقائع للنيابة المختصة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك، مشددًا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه تمثلان خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تاجر أو منشأة تخالف القوانين أو تستهين بالمعايير الصحية، لما لذلك من تأثير مباشر على صحة المواطنين واستقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، أشاد محافظ الغربية بالجهود المكثفة التي تبذلها فرق الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، مثمنًا دورهم في تنفيذ الحملات الميدانية بكل حسم ودقة، وما يبذلونه من عمل متواصل لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين.

ومن جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات الميدانية تُنفذ وفق خطة رقابية دقيقة تستهدف جميع مراحل تداول الغذاء من التخزين وحتى العرض للبيع، موضحة أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، ويتم خلالها سحب عينات وفحصها ميدانيًا ومعمليًا للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات. وأشارت إلى أن الهيئة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة داخل الأسواق، وأن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل الرقابي.