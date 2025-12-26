كان راجع من الدرس.. وفاة طفل دهسًا أسفل جرار زراعي في الغربية

شهدت قرية ششتا بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، حادثا مأساويًا، اليوم، أسفر عن وفاة طفل يُدعى “فريد شوقي خيال”، في أثناء عودته من درس في القرية الملاصقة لقريته؛ إثر تعرضه للدهس بواسطة جرار زراعي.

تفاصيل الحادث

أوضحت التحريات الأولية أن الطفل كان واقفًا على جانب الطريق لحظة وقوع الحادث؛ عندما صدمه الجرار الذي كان يسحب أكثر من مقطورتين في وقت واحد، ما أدى إلى إصابته مباشرة، ومات على الفور.

الأهلي يمسكون بالسائق منعا لهروبه

تمكن عدد من أهالي القرية من التدخل سريعًا للإمساك بالسائق، الذي يدعى “رضا بدر الدين”، ومنعه من الفرار قبل وصول قوات الشرطة.

وتحركت قوة من مركز شرطة زفتى، وألقت القبض على المتهم.

وحرر المحضر رقم 25046 لسنة 2025 جنح مركز زفتى، وجار التحقيق معه لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.