خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
منتخب مصر أول المتأهلين لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم بالفوز على جنوب إفريقيا
محافظات

بعد شكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يتفقد كوبري المعرض ويوجه بحلول عاجلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين وحرصًا على سلامتهم، أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية لتفقد كوبري المعرض، وذلك لمعاينة الكوبري بطنطا والوقوف على أسباب الشكاوى الواردة من مستخدمي الطريق، حيث أكد أن سلامة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أي ملاحظات يتم التعامل معها بجدية كاملة ودون تأخير.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية حالة الكوبري واطّلع على الوضع الفني على أرض الواقع، واستمع إلى شرح تفصيلي من المختصين حول طبيعة المشكلة وأسبابها، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان تأمين حركة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تتحرك بشكل استباقي لمعالجة أي معوقات قد تمس حياة المواطنين اليومية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أنه جرى التنسيق الكامل مع هيئة الطرق والكباري لمعاينة الكوبري فنيًا ووضع الحلول المناسبة وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة، مع التشديد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من أعمال المعالجة، ومتابعة التنفيذ ميدانيًا لضمان جودة الأعمال وعدم تكرار المشكلة مستقبلًا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتابع بشكل دوري حالة الطرق والكباري الحيوية بنطاقها، وتتدخل على الفور حال رصد أي ملاحظات، مؤكدًا أن شكاوى المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة المتابعة والتقييم، ويتم التعامل معها بكل شفافية وجدية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية آمنة تليق بأبناء محافظة الغربية.

وأوضح الجندي أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وأن الجولات الميدانية تأتي ترجمة حقيقية لنهج الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من معالجة المشكلة وضمان استدامة الحلول.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن أبواب المحافظة مفتوحة أمام شكاوى المواطنين وملاحظاتهم باعتبارها أداة حقيقية لتحسين مستوى الخدمات، مشددًا على أن سلامة الطرق والكباري مسؤولية لا تقبل التهاون أو التأجيل، وأن العمل مستمر لتحقيق بيئة مرورية آمنة تليق بأبناء المحافظة.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
لمياء الأمير
صحة الشرقية
محمد خميس
