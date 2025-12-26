قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب
توقعات العرافة العمياء لعام 2026 تثير الجدل .. ماذا سيحدث في العالم؟
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم

احتفالات الكريسماس
احتفالات الكريسماس
أمينة الدسوقي

يعد عيد الميلاد المجيد الكريسماس من أكثر المناسبات انتشارا واحتفاءا حول العالم، غير أن طرق إحيائه تختلف بشكل لافت من دولة إلى أخرى، تبعا للخلفيات الثقافية والتاريخية والعادات الشعبية لكل مجتمع.

وبينما تتشابه مظاهر الفرح وتبادل الهدايا في معظم البلدان، تكشف بعض الدول عن تقاليد غير مألوفة تجعل من الكريسماس مناسبة عالمية بطابع محلي فريد.

ويحرص الملايين على الاحتفال بهذه المناسبة بطرق تعكس هويتهم الخاصة، سواء عبر الأطعمة التقليدية، أو الأزياء، أو الطقوس الرمزية التي تناقلتها الأجيال على مر السنين.

أوروبا مزيج من الروح الدينية والاحتفالات الشعبية

في ألمانيا، تشكل أسواق عيد الميلاد القلب النابض للاحتفالات، حيث تنتشر الأكشاك الخشبية التي تقدم الحلوى التقليدية، والمشروبات الساخنة، والهدايا اليدوية. 

أما في النمسا، فيبرز تقليد شعبي مثير يتمثل في ارتداء أقنعة مخيفة تُعرف باسم “كرامبوس”، في طقس يهدف إلى طرد الأرواح الشريرة وفق المعتقدات الشعبية.

وفي إسبانيا، يرتبط الكريسماس باليانصيب الوطني الشهير، الذي يُعد الأكبر عالميًا، ويترقبه الملايين سنويًا بينما تتميز إيطاليا بشخصية “بيفانا”، وهي عجوز أسطورية تحل محل سانتا كلوز في توزيع الهدايا على الأطفال.

عادات غير متوقعة الكريسماس بوجه مختلف

في اليابان، ورغم أن الكريسماس ليس عيدا دينيا رسميا، فقد أصبح الاحتفال به تقليدًا اجتماعيًا واسع الانتشار، يرتبط بشكل لافت بتناول وجبات الدجاج المقلي من مطاعم شهيرة، في ظاهرة فريدة لا مثيل لها.

أما في النرويج، فيحرص السكان على إخفاء المكانس ليلة الكريسماس، اعتقادًا بأن الأرواح الشريرة والساحرات قد تستخدمها للطيران.

وفي جمهورية التشيك، تمارس النساء غير المتزوجات طقسًا طريفًا يتمثل في رمي الأحذية لمعرفة فرص الزواج في العام الجديد.

أمريكا اللاتينية ألوان وموسيقى واحتفالات جماعية

تتميز احتفالات الكريسماس في دول أمريكا اللاتينية بأجوائها الصاخبة والمليئة بالحياة. ففي المكسيك، تُقام طقوس “لاس بوساداس” التي تحاكي رحلة مريم العذراء ويوسف النجار، وتتضمن مواكب شعبية وأناشيد تقليدية.

أما في البرازيل، فتأتي الاحتفالات متزامنة مع فصل الصيف، ما يدفع العائلات إلى التجمع في الهواء الطلق وعلى الشواطئ، حيث تمتزج الأجواء العائلية بالعروض الموسيقية والاحتفالات المفتوحة.

آسيا وإفريقيا الكريسماس بطابع محلي خاص

في الفلبين، يُعرف موسم الكريسماس بأنه الأطول عالميًا، إذ تبدأ الاستعدادات والاحتفالات قبل أشهر من موعد العيد، مع إقامة قداسات منتصف الليل بشكل يومي.

أما في جنوب إفريقيا، فتحتفظ بعض العائلات بتقاليد غذائية غير مألوفة، من بينها تناول يرقات الأشجار، في انعكاس للموروث الثقافي المحلي المرتبط بالمناسبة.
 

عيد الميلاد المجيد الكريسماس أسواق عيد الميلاد كرامبوس احتفالات الكريسماس في دول أمريكا اللاتينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

ترشيحاتنا

أ.د/ إبراهيم الهدهد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد