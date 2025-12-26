أجواء عيد الميلاد في الأردن.. احتفالات تعكس قيم المحبة والتسامح

قالت ربى الأغا مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن احتفالات الطائفة المسيحية بعيد الميلاد المجيد تتواصل في جميع محافظات المملكة، في أجواء تعكس صورة حضارية ومشرقة عن التسامح والوئام الديني والتآخي الذي يتميز به المجتمع الأردني، حيث تشهد الساحات العامة والمراكز الحضارية تجمعات بين مختلف الطوائف تعبر عن قيم المحبة والمشاركة فيما بينهم.



وأضافت «الأغا» أن مدير عام هيئة تنشيط السياحة، السيد رمزي المعايطة، أكد أن هذه الاحتفاليات تشكل جزءًا من الهوية الوطنية الجامعة القائمة على أساس المحبة والتسامح والتقارب وتقبل التنوع، مشيرا إلى أن الأردنيين المسيحيين جزء لا يتجزأ من نسيج ووحدة المجتمع الأردني، ولهم دور كبير وفاعل في بناء الدولة الأردنية الحديثة.

ولي العهد الأردني

وأوضحت ربى الأغا أن مشاركة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، للطائفة المسيحية في محافظة مادبا بإضاءة شجرة عيد الميلاد، شكّلت رعاية ملكية وترسيخًا لقيم الوئام والتسامح والتعايش الديني، مؤكدًا أن الأردن نموذج يُحتذى به في التنوع داخل المجتمع.

وتابعت أن الاحتفالات والفعاليات التي جابت مختلف المحافظات، وإضاءة شجرات عيد الميلاد في العديد منها وسط احتفالات رسمية وشعبية ذات طابع عائلي، انعكست إيجابًا على القطاعين السياحي والتجاري، وعززت السياحة الداخلية، حيث تولي هيئة تنشيط السياحة والدولة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بالسياحة الدينية للترويج للأردن عالميًا، مستندة إلى الإرث الحضاري والتاريخي والفني، إضافة إلى الرعاية الملكية الداعية لترسيخ خطاب إنساني جامع.

