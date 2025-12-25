غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

ترأس مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء سيدة مصر، بمدينة نصر.

قداس عيد الميلاد

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وراعي الكاتدرائية، ورئيس، وكهنة، وشمامسة الإكليريكية.

وعقب كلمة العظة، قدم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، وأعضاء السينودس البطريركي الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع الذين حرصوا على تقديم التهنئة، بعيد الميلاد المجيد. وفي مقدمتهم، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أناب السيد حسام زعتر، أمين رئاسة الجمهورية، وكذلك سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الذي أناب سيادة اللواء هيثم التهامي.

وتشكر الكنيسة الكاثوليكية سيادة اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، الذي أرسل برقية تهنئة، وأناب عنه لحضور الصلاة سيادة العقيد محمد رضوان، وسيادة العقيد حاتم الخواص

ومن جهاز الأمن القومي، تشكر الكنيسة الكاثوليكية سيادة اللواء شريف منصور، رئيس هيئة الأمن القومي، الذي أرسل برقية تهنئة.

وقام بتهنئة الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد سيادة اللواء عاطف خالد، مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطني، وأناب عنه سيادة العميد محمد الألفي، وسيادة العقيد أحمد مدحت.

كذلك، تشكر الكنيسة الكاثوليكية سيادة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، هالذي أرسل برقية تهنئة، وأناب عنه السيد جوزيف رضا نسيم، كما شكر الكنيسة كلًا من أرسل لنا برقيات التهاني: السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وقام بتهنئة الكنيسة بالعيد السيد المستشار رؤوف رفعت راجي، رئيس محكمة الجنايات المستأنفة، السيد المستشار أيمن بديع فلتس، رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة، السيد المستشار محمود شوقي، رئيس محكمة استئناف الأسرة بقنا، السيد المستشار رفعت شوقي برنابا، ( رئيس محكمة استئناف القاهرة، السيد المستشار خالد محمود عوض، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، السيد المستشار أمين السيد عبد الرحيم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، السيد محمد إبراهيم، رئيس التلفزيون المصري، والسيد وليد حسن، نائب رئيس التلفزيون المصري.

وتتقدم الكنيسة الكاثوليكية بمصر أيضًا بالشكر إلى سيادة سفير دولة فرنسا، الذي اناب عنه السيدة مارلين أولزاك، النائبة الأولى، والقائمة بالأعمال، وسيادة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الذي أرسل برقية تهنئة، وأناب عنه السيد اللواء حاتم محمود، رئيس حي شرق مدينة نصر.

وحضر لتقديم التهنئة بالعيد فضيلة الشيخ الدكتور محمد ندا، مدير أوقاف غرب مدينة نصر، وفضيلة الدكتور مظهر شاهين، خطيب وإمام مسجد عمر مكرم، وفضيلة الشيخ محمد مهدي، إمام مسجد الرحمن، وفضيلة الشيخ إبراهيم فرج، إمام مسجد الإيمان، والسيدة المهندسة جيهان جادو، رئيس حي غرب مدينة نصر.

وتشكر الكنيسة الكاثوليكية رجال الأمن من قسم أول مدينة نصر: سيادة العميد محمد القنواتي، مأمور القسم، سيادة العقيد إسلام مقبل، مفتش المباحث، سيادة المقدم محمود سامي، نائب المأمور، وسيادة المقدم محمد علي، رئيس مباحث القسم. ومن مدينة نصر: سيادة العقيد محمد شلبي، سيادة المقدم ياسر العيسوي، وسيادة الرائد أحمد عبد السلام.

كذلك، شكرت الكنيسة الكاثوليكية بمصر العديد من رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، والشخصيات العامة، والأحزاب، وجميع من أرسل برقيات التهنئة، وباقات الورود.



